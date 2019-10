Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de rugby Tomitanii Constanta a incheiat turul SuperLigii, editia 2019 2020, pe locul sapte ultimul , fiind singura dintre participante care nu a acumulat niciun punct in cele sase meciuri disputate, in urma a sase infrangeri.Clasamentul la finele turului arata astfel: 1. CSM Stiinta Baia Mare…

- CSA Steaua Bucuresti s-a impus in derby-ul de traditie cu CS Dinamo Bucuresti, cu scorul de 36-7 (17-0), sambata, in deplasare, pe Stadionul ''Florea Dumitrache'', in etapa a sasea a SuperLigii CEC Bank la rugby. Steaua a reusit sase eseuri in acest meci si a obtinut astfel si punctul bonus ofensiv.…

- Marti, 24 septembrie, au fost programate primele jocuri din saisprezecimile Cupei Romaniei, editia 2019/2020. AFC Astra, Foresta Suceava, Dinamo, Metalul Buzau, Academica Clinceni, FC Voluntari si Universitatea Cluj s-au calificat in optimile de finala ale competitiei. Partida dintre Flacara Horezu,…

- Echipa ACS Tomitanii Constanta a suferit un nou esec in Superliga de rugby, fiind invinsa, cu scorul de 24-34, sambata, pe stadionul „Mihail Naca”, de Universitatea Cluj, intr-o partida contand pentru etapa a 2-a. Iata si celelalte rezultate ale rundei: CSM Stiinta Baia Mare - CSA Steaua Bucuresti 18-15,…

- Sambata trecuta, Timișoara Saracens și-a adjudecat prima etapa a SuperLigii CEC Bank cu punct bonus ofensiv, pe teren propriu, in fața CS Universitatea Cluj, scorul final al intalnirii fiind 54-18, iar pentru urmatoarea etapa a campionatului echipa se va deplasa la București, pentru a intalni CS Dinamo…

- Surprinzator și nu prea… Timișoara Saracens a dat astazi lovitura pe un teren unde oaspeții se impun extrem de greu, la Baia Mare, campioana en-titre. Banațenii, cu moral bun dupa victoria din prima etapa a Cupei Romaniei, 40-3 la Cluj, au jucat excelent și s-au impus cu 22-17. Cel mai bun marcator…

- Rugbyștii de la Timișoara Saracens a inceput cu o victorie clara noul sezon, invingand cu bonus ofensiv Universitatea Cluj, scor final 40-3, in prima etapa a Cupei Romaniei. Meciul s-a disputat pe stadionul „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca. Echipa banațeana a incheiat prima repriza cu un avantaj confortabil,…