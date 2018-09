Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta a pierdut meciul jucat astazi in etapa a patra a Ligii Nationale, in deplasare cu Minaur Baia Mare. Gazdele s au impus cu 28 23, dupa ce au condus si la pauza, scor 12 11.Pentru echipa de pe litoral au marcat Nikolic 6 goluri, Malinovic 3, Nistor…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta evolueaza sambata, 29 septembrie, in deplasare cu Minaur Baia Mare, partida contand pentru etapa a patra a Ligii Nationale. Confruntarea incepe la ora 12.00. In clasament, formatia de pe litoral se afla pe locul sase, cu sase puncte, in vreme ce…

- Petre Apostol La distanta de doi ani de la retragerea echipei de seniori din Divizia A la handbal masculin, CSM Ploiesti revine in al doilea esalon valoric al tarii, printr-o formatie de juniori, care are programat, astazi, debutul in noua editie de campionat. Echipa ploiesteana, antrenata de Silviu…

- Dinamo – Elverum, in Liga Campionilor la handbal masculin 2018-2019. Se joaca azi, de la ora 19.00, in sala din Ștefan cel Mare. Campioana Romaniei la handbal masculin a inceput perfect noul sezon handbalistic, cu un trofeu (Supercupa Romaniei) și o victorie in deplasare in etapa intai a Ligii Naționale,…

- Infrangere la zece goluri diferenta, in prima etapa a Ligii Nationale la handbal feminin. Nou-promovata SCM Gloria Buzau a pierdut pe teren propriu meciul din prima etapa impotriva echipei SCM Ramnicu Valcea, scor 24-14 (10-6). In fata unei sali aproape pline, nou-promovata a inceput tare, cu 2-0, dar…

- Federatia Romana de Fotbal a alcatuit programul fazei III din Cupa Romaniei. Una dintre jocurile cheie ale acestei faze este derby-ul maramuresean dintre CS Minaur Baia Mare si ACS Fotbal Comuna Recea. Partida dintre cele doua reprezentante ale Maramuresului la nivelul esalonului trei se va desfasura…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta a pierdut la limita, 24 25, dupa ce a condus la pauza cu 13 11, finala turneului international de la Struga Macedonia , pe care a disputat o contra formatiei Celje Pivovarna Lasko, din Slovenia.Pe locul trei s a clasat echipa Fenix Toulouse.In grupa…