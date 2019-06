Stiri pe aceeasi tema

- Un fost procuror al Parchetului Tribunalului Constanta a fost condamnat definitiv de Inalta Curte de Casatie si Justitie la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru trafic de influenta. El a fost judecat pentru ca a cerut 500 de euro pentru a interveni intr-un dosar legat de infractiuni la regimul…

- Procurorul general, Bogdan Licu, a dispus, vineri, verificari la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova privind modul in care un procuror din acea structura a intervenit in cazul fetiței din Mehedinți și a efectuat percheziția domiciliara.Controlul va fi efectuat de catre procurori din…

- O fetita de opt ani a fost luata cu mascatii vineri din casa in care a fost crescuta de un asistent maternal, din Baia de Arama, județul Mehedinți, dupa ce copila a fost infiata de o familie din America.Un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova a dispus, vineri,…

- Magistratii de la Curtea de Apel Constanta au respins apelul formulat de inculpatul Z.R.A. si partea civila S.I. impotriva sentintei pronuntate de Tribunalul Constanta in luna februarie. Pe 30 mai 2019, decizia definitiva il trimite pe inculpat intr un centru de detentie, pentru 6 ani. Inculpatul minor…

- Apelul in dosarul in care mai multe persoane sunt urmarite pentru luare de mita a avut termen la Curtea de Apel Constanta. Apelant este Directia Nationala Anticoruptie Constanta, asta dupa ce magistratii de la Tribunalul Constanta s au pronuntat, pe 16 aprilie 2018, in dosarul in care mai multi vamesi,…

- SC Fin.Co.Ge.R.O. SpA a facut apel la Curtea de Apel Constanta, dosarul fiind inregistrat pe data de 16 aprilie 2019. Societatea doreste sa scape de obligatiile de plata pe care le are catre municipalitate. Reamintim ca, dupa zece termene, pe data de 8 septembrie 2015, Tribunalul Constanta a admis exceptia…

- Curtea de Apel Constanta a decis marti contopirea celor doua pedepse de cate 5 ani de detentie primite de fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Constanta, Nicusor Constantinescu, in dosarul Centrul Militar Zonal si cel al retrocedarilor ilegale de terenuri, acesta urmand sa execute un total…

- Curtea de Apel Constanta a dispus ieri condamnarea unui barbat pentru ca a condus un scki jet fara brevet sau certificat de capacitate corsepunzatoare. De asemenea, tot in acest dosar, a fost condamnat si cetateanul care i a inchiriat scki jet ul primului mentionat. In actul de sesizare a instantei,…