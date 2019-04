Înfrângere la limită, în manşa tur a Cupei României U19 Petrosport Ploiesti – CFR Cluj 0-1 (0-0) Marcel Marin In prezenta a aproximativ 200 de spectatori, pe Stadionul „Petrolul Teleajen”, Petrosport Ploiesti a primit, ieri, vizita echipei CFR Cluj, in mansa tur a semifinalei din Cupa Romaniei U19. Echipa CFR Cluj, o formatie solida, cu 8 jucatori peste 1.80 m, dar si cu multi fotbalisti rapizi pe ambele benzi, a castigat, concretizand una dintre numeroasele ocazii create, multe dintre acestea aparate de Balbarau, care a realizat, de altfel, o partida buna, cu exceptia respingerii balonului in fata, la gol. Faza unicului gol al partidei a fost creata… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Silvia Ghelan, un nume de referinta in istoria Teatrului National din Cluj si a celui romanesc, s-a stins din viata la varsta de 95 de ani, scrie Agerpres. "Actrita de o uluitoare complexitate, ea a abordat roluri din cele mai diferite categorii, rezolvate printr-o extraordinara gama…

- Datorita interesului imens starnit de disputarea derby-ului campionatului SCM Ramnicu Valcea – CSM Bucuresti in data de 13 martie, de la ora 21.00 si ca urmare a faptului ca Sala Sporturilor ”Traian” nu are capacitatea necesara pentru a satisface integral cererea mare de bilete pentru vizionarea acest…

- CSIKSZEREDA CRAIOVA LIVE STREAM VIDEO ONLINE CUPA ROMANIEI. Meciul dintre Csikszereda și Craiova a stranit interesul suporterilor. Cele 1.200 de bilete puse la dispoziție pentru partida CSIKSZEREDA CRAIOVA au fost vandute intr-un timp record. DIGI SPORT transmite, joi, de la ora 20:00, CSIKSZEREDA…

- CSM București - Gyor se joaca astazi, de la ora 15:00, in direct la TV Digi Sport, TV Look Sport și liveTEXT pe GSP.ro. Meciul se desfașoara in Sala Polivalenta din Capitala. Partida conteaza pentru grupele principale ale Ligii Campionilor. In tur, unguroaicele au trecut de CSM București, 36-27, un…

- Sambata, 16 februarie, se joaca meciurile etapei a 16-a a Diviziei A1 de volei masculin, in cadrul careia Știința Explorari va intalni pe teren propriu formația CSM București. Partida este programata la ora 18.00 și va fi arbitrata de Marius Lazar (Zalau) și Cristian Șanta (Cluj-Napoca). Observator…

- In cea de-a VI-a etapa din Liga Florilor, CS Minaur Baia Mare intalneste revelatia campionatului feminin, echipa SCM Ramnicu Valcea. Partida are loc astazi, 10 februarie, cu incepere de la ora 17.30 pe terenul celor de la Valcea. Duelul dintre cele doua echipe este transmis in direct de televiziunea…

- Campioana Romaniei la volei feminin, CSM Bucuresti, a fost invinsa miercuri, in deplasare, de formatia turca Fenerbahce, cu scorul de 3-0, in al treilea meci din grupa E a Ligii Campionilor, informeaza News.ro.Scorul pe seturi a fost 25-18, 25-19, 25-22, dupa 68 minute de joc. In cealalta…

- Unirea Slobozia continua tradiția de a-și face incalzirea la startul pregatirilor cu o echipa de Liga a IV-a. Anul acesta a fost aleasa drept adversara revelația sezonului, Secunda Adancata, aflata la finalul turului pe locul 4, la 6 puncte de liderul Baraganul Ciulnița. Unirea, locul 2 in Liga a III-a,…