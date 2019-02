Înfrângere ISIS. SUA, asigurări privind continuarea luptei 'Natura luptei este pe cale sa se schimbe' odata cu infrangerea teritoriala aproape totala a SI, dar retragerea nu inseamna 'sfarsitul luptei americane', a subliniat Pompeo in fata reprezentantilor a 74 de state si cinci organizatii multilaterale, membre ale coalitiei antijihadiste.



De acum incolo, 'lupta noastra nu va fi neaparat in primul rand militara', 'de aceea, anuntul presedintelui Trump ca soldatii americani se vor retrage nu inseamna sfarsitul luptei americane', a punctat el.



Anuntul-surpriza al retragerii militarilor americani din Siria, facut de Trump in decembrie… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- SUA 'vor continua sa conduca' lupta impotriva gruparii jihadiste Stat Islamic (SI) in pofida retragerii militare americane din Siria, a dat asigurari miercuri secretarul de stat Mike Pompeo, in deschiderea unei reuniuni la Washington a coalitiei internationale anti-SI, relateaza AFP.…

- Presedintele SUA a avertizat Ankara cu o catastrofa economica in caz ca va ataca militiile kurde din Siria, dupa retragerea trupelor americane din aceasta tara, facand un apel catre kurzi sa nu-i ”provoace” pe turci. Anuntul de retragere a trupelor americane din Siria, facut in decembrie 2018,a fost…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a decis, pe fondul criticilor, retragerea etapizata a trupelor americane din Siria, afirma oficiali de la Washington citati de cotidianul The New York Times, scrie Mediafax.Conform surselor citate, Donald Trump a stabilit ca retragerea efectivelor americane…

- Anuntul facut de presedintele Trump este lipsit de orice ambiguitate: e vorba, intr-adevar, de retragerea celor aproximativ 2.200 de soldati americani din trupele speciale aflate in regiunea strategica din nord-estul Siriei, punctul de contact esential in orice logica militara a conflictului de acum…

- Decizia lui Trump de retragere totala a trupelor SUA a fost confirmata de catre oficiali americani si se asteapta ca ea sa aiba loc in urmatoarele luni. Demersul i-a uimit pe parlamentarii americani si pe aliati, si bulverseaza politica americana in Orientul Mijlociu. Pentru Turcia, aliat in cadrul…

- Decizia Statelor Unite de a-si retrage trupele din Siria este 'corecta', a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin, in conferinta de presa de sfarsit de an sustinuta la Kremlin, transmit AFP si dpa preluate de Agerpres 'Faptul ca Statele Unite au decis sa-si retraga trupele este corect',…

- Primarul Catalin Cherecheș a lansat ieri proiectul candidaturii Baia Mare candideaza pentru Capitala Tineretului in Europa 2022 Muncipiul Baia Mare va candida la titlul de Capitala Tineretului din Europa in 2022. Anunțul a fost facut de primarul Catalin Cherecheș in cadrul Summitului Tinerilor care…

- "O America și mai divizata. Acesta este rezultatul alegerilor pentru Camera Reprezentanților, o treime din Senat și 35 de competiții pentru funcția de guvernator. Democrații caștiga Camera Reprezentanților, limitand in mod dramatic puterea președintelui Trump. Republicanii pastreaza controlul Senatului.…