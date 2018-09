Stiri pe aceeasi tema

- Robin Van Persie este in mare forma la Feyenoord Rotterdam, chiar daca a ajuns la 35 de ani.Olandezul a adus victoria echipei sale in partida cu Utrecht. Atacantul si capitanul gazdelor a inscris in minutul 87 cu o lovitura de cap din interiorul careului.

- Dezamagire mare pentru suporterii „leilor roșii”, dupa ce campioana Romaniei a ratat accederea in turul doi preliminar al FIBA Basketball Champions League. CSM CSU Oradea a suferit o infrangere cu totul neașteptata in meciul de acasa cu Karhu Basket, deși pornea din postura de favorita. Invinsa la…

- Real Madrid a pașit cu dreptul in noua ediție a Ligii Campionilor de fotbal. Deținatoarea trofeului a caștigat cu 3-0 partida de debut din grupa G cu AS Roma, meci disputat pe stadionul Santiago Bernabeu.

- Un suporter al francezilor de la Olympique Lyon poate fi suspendat pe viata de la meciurile echipei favorite, dupa ce a facut salutul nazist la partida cu Manchester City din grupele Ligii Campionilor, 2-1.

- LIVERPOOL - PSG LIVE VIDEO ONLINE STREAMING CHAMPIONS LEAGUE. Pe „Anfield Road“, Liverpool o intalneste pe PSG, in primul mare derby din grupele Ligii Campionilor. Se infrunta doua triplete de vis si doi tehnicieni germani.

- Steaua a pierdut marți seara al doilea meci in SEHA League, 17-24 cu campioana Croației, PPD Zagreb, echipa care participa in prima urna valorica a Ligii Campionilor. Bucureștenii au jucat foarte bine in prima repriza la Zagreb și au ținut aproape de puternicii lor adversari. Conduși cu 5-2, steliștii…

- Vicecampioana Romaniei, SCM Craiova, a pierdut dramatic in Croația meciul decisiv pentru ajungerea in grupele Ligii Campionilor, scor 21-22 cu Podravka. Oltencele vor continua in Cupa EHF, trofeu pe care-l dețin. ...

- SCM Craiova, vicecampioana Romaniei, va infrunta Podravka Koprivnica, fosta campioana a Europei pe terenul acesteia, azi, de la ora 19:00. SCM Craiova a trecut lejer in primul meci din grupa de calificare de campioana Serbiei, ZORK Jagodina, 31-18. Oltencele și-au aflat apoi și adversarul din finala.…