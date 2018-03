Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a ratat calificarea in finala turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, vineri, dupa ce a fost...

- Simona Halep, liderul WTA, a parasit turneul de la Indian Wells, dupa o evoluție jenanta in semifinalele turneului, in care a reușit sa caștige doar trei game-uri (scor 3-6, 0-6, cu japonoeza Naomi Osaka - 44 mondial).

- Simona Halep (26 de ani) a explicat, la finalul partidei cu Naomi Osaka(20 de ani), care au fost cauzele care au dus la acest eșec usturator, cel mai dur pentru numarul 1 mondial din ultimul an. Exista insa si un lucru pozitiv dupa aceasta infrangere categorica. Spre deosebire de alte dati, Simona…

- Simona Halep, liderul mondial, a fost eliminata în semifinalele turneului Premier Mandatory de la Indian Wells, dupa ce a pierdut, în aceasta dimineața, cu scorul de 6-3, 6-0, în fața japonezei Naomi Osaka, locul 44 WTA. Halep a fost învinsa categoric, dupa doar o ora și cinci…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a ratat calificarea in finala turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari. Ea a fost invinsa in penultimul act de japoneza Naomi Osaka, in doua seturi, cu 6-3, 6-0.Osaka a obtinut astfel prima…

- Simona Halep (Romania, 1 WTA) a suferit sambata dimineata una dintre cele mai dure infrangeri ale carierei: 3-6, 0-6 cu Naomi Osaka (Japonia, 44 WTA), in semifinale la Indian Wells.Daria Kasatkina (Rusia, favorita 20) - Naomi Osaka este finala de la Indian Wells, potrivit Mediafax. Rusoaica…

- Eliminarea danezei Caroline Wozniacki in optimi la Indian Wells ii asigura Simonei Halep primul loc WTA pentru o perioada mai lunga, ce se va adauga celor 19 saptamani pe care le va implini, luni, cand va fi publicata noua ierarhie mondiala.Simona Halep are acum un avans de 685 de puncte WTA,…

- Simona Halep, numarul unu mondial, a invins-o pe croata Petra Martic (51 WTA) in trei seturi si s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Indian Wells, informeaza site-ul postului Fox Sports.Jucatoarea romana a invins-o pe Martic, cu 6-4, 6-7 (5), 6-3, intr-un meci care a durat peste doua ore,…

- Pentru un loc in finala turneului de categorie "Premier Mandatory", Simona Halep (1 WTA) se va duela cu Naomi Osaka (44 WTA). Jucatoarea din Japonia a eliminat-o in sferturi pe Karolina Pliskova (Cehia), cap de serie numarul 5.

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka a va fi adversara Simonei Halep in semifinalele turneului de la Indian Wells. Osaka a reusit sa o elimine pe Karolina Pliskova din Cehia, in doua seturi, 6 2, 6 3. Halep si Osaka s au intalnit pana acum de trei ori, reprezentanta tarii noastre reusind sa se impuna…

- Simona Halep a dat lovitura in thriller-ul sferturilor de finala de la Indian Wells. A avut parte de un meci nebun in fata croatei Petra Martic. S-a impus dupa ce a pierdut setul secund si a revenit de la 1-3 in decisiv. Liderul mondial s-a impus dupa ce a castigat 5 gameuri la rand. La final, nici…

- Simona Halep, prima declarație dupa calificarea in semifinalele Indian Wells. ”Nu știu cum am caștigat, dar am caștigat”. Dupa doua opre și 23 de minute de joc intens, Simona Halep abia s-a putut bucura de succes. ”Nu știu cum am caștigat, dar am caștigat. Am fost frustrata din pricina vantului, care…

- Eliminarea Carolinei Wozniacki ii asigura Simonei Halep primul loc WTA, situație adaugata celor 19 saptamani care se implinesc (luni 19 martie a.c. – atunci cand va fi publicata noua ierarhie mondiala). In clasamentul live, romanca are un avans de 685 de puncte, diferenta care va trece, saptamana viitoare,…

- Simona Halep, locul I WTA, a invis-o, marti, cu scorul de 7-5, 6-1, pe chinezoaica Qiang Wang, locul 55 WTA, calificandu-se pentru a patra oara in ultimii cinci ani in sferturile de finala ale turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells. Halep nu a facut un meci grozav in primul…

- Daneza Caroline Wozniacki, locul 2 WTA, continua sa puna presiune pe Simona Halep și se menține in cursa pentru primul loc. Wozniacki s-a calificat in optimile turneului de la Indian Wells dupa ce a trecut de Aliaksandra Sasnovich, locul 49 WTA, scor 6-4, 2-6, 6-3. Pentru a recapata poziția de lider…

- Simona Halep, locul 1 WTA, iși continua azi parcursul la Indian Wells. Jucatoarea noastra va juca in optimile turneului contra chinezoaicei Qiang Wang, locul 55 WTA. Organizatorii au anunțat programul zilei. Simona Halep va juca impotriva lui Qiang Wang de la ora 20:00, ora Romaniei. Meciul va fi in…

- Simona Halep s-a calificat in aceasta dimineața in optimile de finala de la Indian Wells, dupa victoria muncita obținuta in fața americancei de 19 ani Caroline Dolehide, scor 1-6, 7-6, 6-2. Tensiunea ridicata a meciului a fost reliefata cel mai bine de un punct caștigat de Dolehide in setul secund.…

- Simona Halep, locul I WTA, a invins-o, luni, cu scorul de 1-6, 7-6 (3), 6-2, pe jucatoarea americana de 19 ani Caroline Dolehide, locul 165 WTA, beneficiara a unui wild card, calificandu-se in optimile de finala ale turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells.In primul set…

- Pavel Bartoș și-a dat fata la tenis, ca sa faca din ea o noua Simona Halep . Indragitul actor e fanul numarului 1 mondial, la fel ca prietenul și colegul lui de la “ Romanii au talent ” și “Vocea Romaniei”, Smiley . Atat de mult o admira prezentatorul de la PRO TV pe campioana noastra, care duminica…

- Simona Halep și-a aflat adversara din urmatorul meci pe care il va juca la Indian Wells. Este vorba despre jucatoarea americana Caroline Dolehide, locul 165 WTA, beneficiara a unui wild card. Americanca de 19 ani a reușit sa o invinga pe Dominika Cibulkova din Slovacia, locul 30 WTA si cap…

- Caroline Dolehide va fi adversara Simonei Halep in runda a treia a turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, dupa ce a invins-o surprinzator, vineri, pe Dominika Cibulkova (Slovacia), cap de serie numarul 30, cu 5-7, 6-3, 6-4.

- Simona Halep s-a calificat in turul trei, al saisprezecimilor, la primul turneu de categorie Premier Mandatory al sezonului 2018, invingand-o pe Kristyna Pliskova (77 WTA) cu scorul de 6-4, 6-4, la finalul unui meci in care jumatate dintre game-urile disputate au fost castigate de jucatoarea aflata…

- Simona Halep a castigat prima partida disputata la Indian Wells. Dupa ce au promovat toata ziua confruntarea dintre Halep si Pliskova, cei de la Digi Sport nu le-au putut oferi telespectatorilor un meci integral.

- Simona Halep a reusit si in 2018 sa castige meciul de debut la Indian Wells, asa cum a facut-o pana acum la fiecare editie in care a luat startul. Revenita in circuit dupa trei saptamani, romanca a invins-o cu 6-4, 6-4 pe Kristyna Pliskova (ocupanta locului 77 WTA), in 75 de minute de joc. Astfel,…

- Jucatoarea ceha Kristyna Pliskova, locul 77 WTA, s-a calificat, noaptea trecuta, in turul doi al turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells, faza in care o va intalni pe Simona Halep, liderul WTA.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a participat marti, la Omni Rancho Las Palmas Resort & Spa din Indian Wells, la evenimentul caritabil ''Tennis with the stars'', alaturi de letona Jelena Ostapenko si de americanii Frances Tiafoe si Steve Johnson. Cei patru…

- Indian Wells 2018 || Organizatorii turneului de tenis de la Indian Wells au decis sa ofere wildcard-uri pentru doua dintre adversarele Simonei Halep. Este vorba despre Eugenie Bouchard, locul 115 WTA, și pentru Victoria Azarenka, locul 203 și dubla câștigatoare la Indian Wells.

- Gest fabulos al Simonei Halep. Liderul mondial a luat o decizie de ultima, urmand sa participe la un eveniment special chiar inaintea turneului de la Indian Wells. Numarul unu mondial va fi pe terenul de tenis pentru a strange fonduri pentru lupta impotriva autismului.Citeste si: Momente fabuloase…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, locul 1 mondial, a declarat, miercuri, la plecarea in SUA, ca nu are asteptari foarte mari de la turneul de Indian Wells, unde vrea sa joace ca la inceputul anului."M-am antrenat o singura zi, ieri, dar am facut pregatire in sala de forta. Nu am avut dureri,…

- Simona Halep va urca luni, din nou, pe locul 1 WTA. Iar asta nu este singura veste buna despre sportiva din Romania. Halep va reveni pe teren la Indian Wells (7-18 martie).Anunțul a fost facut chiar de antrenorul Andrei Pavel, care a dezvaluit ca recuperarea Simonei Halep decurge bine.„100% confirmat…

- Care este situația accidentarii Simonei Halep. Jucatoarea de 26 de ani, locul doi WTA, inca are probleme din cauza accidentarii suferite la Australian Open, ea fiind nevoita sa se retraga de la ultimul turneu la care a luat parte, cel de la Doha . Andrei Pavel, antrenorul Simonei, da asigurari ca jucatoare…

- Simona Halep (26 de ani), cea care va reveni pe primul loc al ierarhiei WTA incepand cu 26 februarie, trece prin momente cumplite. Accidentarea pe care a suferit-o la Australian Open a recidivat la Doha, iar sportiva noastra nu va participa la Dubai și risca sa rateze și turneul de la Indian Wells,…

- Simona Halep are in continuare problema la glezna, dupa accidentarea de la Australian Open. Simona s-a retras de la turneul de la Doha, nu va participa la Dubai și risca sa rateze și turneul de la Indian Wells, care va incepe pe 8 martie. Stere Halep, tatal Simonei, a vorbit despre starea jucatoarei…

- Calificata in semifinalele turneului WTA de la Doha, Simona Halep a trebuit sa se retraga din turneu din cauza unei accidentari la picior. Dupa ce a efectuat un RMN, rezultatele au aratat ca jucatoarea noastra ar avea tendinita și lichid la al patrulea deget de la un picior, urmand sa lipseasca…

- Simona Halep s-a retras din semifinalele turneului de al Doha, in urma accidentarii suferite in meciul cu americanca Catherine Bellis, din sferturile de finala. Dupa ce a efectuat un RMN, Simona Halep a aflat ca ar avea tendinita și lichid la unul dintre picioare, urmand sa lipseasca pana la turneul…

- Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 2, urma sa evolueze, sambata, de la ora 16.00, cu spaniola Garbine Muguruza, locul 4 WTA si cap de serie numarul 4, in semifinalele turneului de categorie Premier 5 de la Doha, aceasta fiind prima semifinala programata la Doha. Constanțeanca a anunțat…

- Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open. La capatul unui meci fantastic, plin de dramatism și emoție, Caroline Wozniacki s-a impus in finala Australian Open in fața Simonei Halep, scor 7-6, 3-6, 6-4, și a caștigat primul titlu de Grand Slam din cariera.

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in finala de la Australian Open. A invins-o pe Angelique Kerber, locul 16 WTA, scor 6-3, 4-6, 9-7, și va juca sambata dimineața, de la ora 10:00, in direct pe GSP.RO și in transmisiune directa pe Eurosport, cu daneza Caroline Wozniacki (2 WTA). Virgina Ruzici,…

- Simona Halep a marturisit, joi, ca a avut dureri pe tot parcursul meciului castigat impotriva canadiencei Eugenie Bouchard, scor 6-2, 6-2, in turul secund al turneului de la Australian Open, dar s-a aratat increzatoare si a precizat ca nu ia in calcul sa se retraga. "E greu sa ma pot concentra…

- Serena Williams, 36 de ani, îsi pregateste revenirea în circuitul WTA, dupa ce a luat o pauza de 1 an de zile pentru a se ocupa de viata personala. În acest rastimp, americanca a nascut o fetita, care acum are 4 luni.

- Simona Halep a caștigat titlul de la Shenzhen și este foarte fericita de succesul pe care il are. Aceasta a caștigat primul trofeu pe anul 2018 și este decisa sa dea totul pe teren, visul ei fiind caștigarea unui turneu de Mare Șlem.