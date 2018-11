Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo Bucuresti a invins echipa finlandeza Riihimaen Cocks cu scorul de 24-22 (13-12), miercuri seara, in Soseaua Stefan cel Mare, in Grupa D a Ligii Campionilor la handbal masculin. Campioana Romaniei a reusit o victorie importanta in lupta sa pentru calificarea in play-off, in penultimul…

- Dinamo Bucuresti a fost invinsa dramatic in deplasare de formatia norvegiana Elverum Handball, cu scorul de 29-28 (12-15), duminica seara, in Grupa D a Ligii Campionilor la handbal masculin. Dinamo a pierdut dupa ce a primit un gol din 7 metri in ultima secunda de joc. La 28-28, campioana…

- Campioana Romaniei la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, a invins duminica, pe teren propriu, formatia poloneza Wisla Plock, cu scorul de 24-21 (13-10), in cea de-a cincea partida din Grupa D a Ligii Campionilor. Dinamo se afla pe prima poziție a grupei, cu opt puncte, fiind urmata de Ademar Leon (șapte…

- Dinamo a trecut de Wisla Plock, scor 24-21. "Cainii" au o serie incredibila, a patra victorie din cinci meciuri in grupa D a Ligii Campionilor și sunt liderii grupei! Dinamo București e in fața celui mai bun sezon al sau in grupele Ligii Campionilor! Campioana Romaniei a obținut aseara, pe teren propriu,…

- Dinamo Bucuresti a intrat intr-un ritm cu meciuri din 3 in 3 zile, iar azi, de la ora 19:00, va sustine un nou meci in Grupa D a Ligii Campionilor, in compania formatiei elvetiene Wacker Thun. Campioana Romaniei nu ia in calcul decat victoria, singura care o mentine cu sanse reale...

- Dinamo Bucuresti ocupa locul 4 in Grupa D a Ligii Campionilor, dupa primele doua etape. Campioana Romaniei a inregistrat pana acum o victorie (26-24 cu Elverum) si o infrangere (28-31 cu Ademar Leon).

- Campioana Romaniei la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, a invins miercuri, pe teren propriu, formatia norvegiana Elverum, cu scorul de 26-24 (12-11), in primul meci din grupa D a Ligii Campionilor.

- Dinamo Bucuresti joaca pentru al treilea an consecutiv in grupele Ligii Campionilor la handbal masculin, iar obiectivul indraznet este sa ocupe unul din primele doua locuri in Grupa D, care sa-i permita sa avanseze in faza urmatoare. Campioana Romaniei debuteaza miercuri, de la...