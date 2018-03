Înfrângere dezamăgitoare în faţa Stelei Gazdele s-au impus cu scorul de 85-80, dupa o partida pe care oradenii au controlat-o dupa pauza si au lasat impresia ca o pot castiga. Din pacate, echipa noastra si-a pierdut luciditatea in ultimele trei minute ale intalnirii si a fost invinsa intr-un final de cosmar. Nu este de altfel primul meci pierdut in acest fel de echipa oradeana in actualul sezon. CSM CSU a avut practic doar doua sferturi reusite in partida de la Bucuresti, primul si cel de-al treilea, adjudecate cu 14-12, respectiv 24-14. Au fost din nefericire singurele secvente ale meciului in care echipa noastra a jucat… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 25.478 locuri de munca, in data de 23 martie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 6.065, Prahova…

- In perioada 16-18 martie 2018 la Geoagiu Bai, in judetul Hunedoara, s-a desfasurat seminarul de pregatire profesionala „Noutati legislative cu influente in procedura insolventei” organizat de Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa (Filialele Hunedoara, Alba, Sibiu, Dolj). La seminar au…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 26.354 locuri de munca, in data de 20 martie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 7.529, Prahova…

- Vești bune pentru cei care iși doresc sa concureze la „X Factor”: in premiera, Oradea face parte din cele zece opriri pe care le face show-ul de la A1 in țara. Preselectiile pentru sezonul cu numarul 8 vor incepe in data de 21 aprilie la București și vor continua pe 25 aprilie la Cluj, pe…

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, a facut vineri, intr-o conferinta de presa, la Sibiu, un apel catre "toti oamenii responsabili din tara sa ia atitudine" fata de "asaltul" pe care majoritatea PSD-ALDE il va da la adresa Justitiei, luni, prin votul final asupra celor trei legi referitoare…

- Facultatea de Istorie a Universitatii 'Alexandru Ioan Cuza' din Iasi, in colaborare cu Institutul de Istorie 'Nicolae Iorga' din Bucuresti, Facultatea de Istorie si Filosofie a Universitatii de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie a Universitatii din Bucuresti, Facultatea de Istorie si Filosofie…

- Lantul american de cafenele Starbucks si-a dublat reteaua la 38 de unitati in ultimii trei ani si vrea sa mentina ritmul expansiunii. Astfel, compania are in plan sa ajunga in urmatorii 3-4 ani la aproape 75 de unitati, ceea ce ar insemna o noua dublare a retelei. „In vara lui 2015, cand…

- Dupa sase victorii consecutive, echipa oradeana a cunoscut, din pacate, gustul amar al infrangerii in deplasarea de la Timisoara, din etapa a 19-a, dupa o prestatie foarte modesta. CSM CSU a prins o zi slaba, fiind depasita fara drept de apel. Succesul timisorenilor este greu de contestat,…

- Posta Romana va pune la dispozitia clientilor noul serviciu de curierat "Luxury Post Express", bazat pe sistemul "door-to-door", prin care atat destinatarii cat si expeditorii vor avea la dispozitie propriul curier, se arata intr-un comunicat de presa al operatorului postal national, transmis miercuri.Potrivit…

- Virusul gripei face inca sase victime Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a confirmat alte sase decese din cauza virurului gripal. Este vorba de patru femei cu vârsta cuprinsa între 46 si 70 de ani. Acestea erau din Bucuresti, judetul Sibiu…

- Alte sase persoane - patru femei si doi barbati cu varste cuprinse intre 46 si 70 de ani - au murit din cauza gripei, numarul total al deceselor din cauza virusului gripal ajungand la 79. Doua dintre victime sunt din Bucuresti, iar alte doua din judetul Prahova. Conform datelor transmise luni…

- Campioana en-titre la baschet masculin, U Banca Transilvania Cluj, a fost invinsa vineri, in deplasare, de formatia CSM Oradea, cu scorul de 90-83 (51-42), in derby-ul etapei a XVIII-a a Ligii Nationale. Principalii marcatori ai partidei au fost Mandache 27 puncte, Kariniauskas 15, Pasalici 15, pentru…

- In perceptia romanilor, Alexandria, Drobeta Turnu-Severin, Calarasi, Resita si Miercurea Ciuc sunt orasele cu cele mai nesatisfacatoare facilitati de transport din tara, pottrivit unui studiu realizat de Storia in colaborare cu D&D Research, realizat pe un esantion de 250.000 de oameni din 586 de…

- N. D. La inceput de primavara, la Castelul Canatuzino din Busteni va fi vernisata o expozitie cu totul inedita, ce tine de traditie. Concret, dupa expozițiile “Moving Van Gogh”, Picasso și Dali, castelul va gazdui, in perioada 3 martie-3 aprilie, prima expoziție itineranta de cahle transilvanene pictate,…

- Cele mai scazute temperaturi din aceasta perioada, cu temperaturi care vor cobori chiar si la – 25 de grade Celsius, vor fi inregistrate in aceasta dimineata, iar Capitala si 29 de judete se afla sub cod portocaliu de ger pana vineri seara. Pentru restul judetelor – treisprezece –…

- Vesti senzationale pentru sportul romanesc: pentru prima data in istorie, un turneul final al Ligii Campionilor la jocurile de echipe va fi organizat in Romania. Volei Alba Blaj a primit, miercuri dupa amiaza, organizarea turneului final al Ligii Campionilor la volei feminin, dupa ce scrisoarea de intentie…

- Stratul de zapada la Balea Lac masoara aproape doi metri, duminica, 25 februarie. Acesta este cel mai mare strat de zapada din județul Sibiu, la peste 2.000 de metri altitudine in munții Fagaraș. Stratul de zapada la Balea Lac, județul Sibiu, masoara 191 de centimetri, informeaza Agerpres.ro . In zona…

- Muzeul ASTRA, instutuție emblematica pentru cultura Sibiana și... nu numai, s-a implicat activ in aceasta perioada in sprijinul turismului din județul Sibiu. Mai precis, o echipa de 18 specialiști din Muzeu se afla de saptamana trecuta la Romexpo, in București, la Targul de Turism al Romaniei, ediția…

- Juncker a subliniat ca, anul viitor, prin faptul ca va prelua presedintia Consiliului Uniunii Europene, Romania are o responsabilitate 'foarte mare'. Seful CE a mentionat ca Viorica Dancila a fost membru al Parlamentului European. 'Deci Europa nu are niciun fel de secret pentru doamna prim-ministru…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța ca, potrivit datelor furnizate de agentii economici, sunt inregistrate 31.680 locuri de munca, in data de 21 februarie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 10.000, Prahova – 2.477, Timis – 1.790, Sibiu…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) ieri, 20 februarie, erau inregistrate, la nivelul intregii țari, 30.224 locuri de munca, in județul Cluj fiind disponibile peste 800. Situația locurilor…

- In competitie vor fi prezente aproximativ 40 de candidate din tot atatea tari, informeaza MEDIAFAX. Nascuta la Sibiu, Maria Ioana Hanzu are 20 de ani, 1,70 metri inaltime, iar dimensiunile sale sunt 85-62-90 cm. Citeste si A vazut la televizor ca iubita sa IL INSELA. Reactia tanarului a facut…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a participat luni la un dejun de lucru cu ambasadorii statelor membre UE acreditati la Bucuresti, organizat de Ambasada Republicii Bulgaria in Romania, in contextul exercitarii Presedintiei bulgare a Consiliului UE, context in care a vorbit, printre…

- Transportul in comun in Sibiu sau Craiova este mai asezat decat cel din Bucuresti pentru ca beneficiaza de solutiile oferite de noile tehnologii. „DeviceHub implementeaza inca din 2011 solutii inteligente pentru transportul public, avand drept clienti compania de transport public din Sibiu,…

- Angajatii CFR Sibiu au primit la munca salopete de protectie second-hand inscriptionate cu sigla Mercedes-Benz. Incidentul este cauzat de o firma din Bucuresti care a participat la o licitatie pentru haine organizata de Regionala CFR Brasov.

- Numarul companiilor romanesti de impact (cu active de peste un milion de euro – n. red.) intrate anul trecut in insolventa a scazut cu aproximativ 7% fata de 2016, in timp ce valoarea acestora a crescut cu 15%, la 1,22 mld. euro, arata o analiza a CITR Group. “Scaderea de 7% a numarului…

- CSM CSU Oradea a obtinut o victorie clara in fata formatiei Phoenix Galati, cu scorul de 82-67, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Partida a semanat destul de mult cu cea disputata de cele doua echipe la Oradea, in etapa a 16-a a Ligii Nationale, castigata de oradeni tot la 15 puncte…

- Oficial sunt inchiriate trei procente dintre cele aproape noua milioane de locuinte din tara. La negru, insa, peste un milion de proprietari incaseaza bani lunar de la chiriasi. Si cei care obtin venituri cu contract fenteaza insa statul. 1 leu este cea mai mica valoare declarata la inchiriere de un…

- Dupa infrangerea din deplasare, cu CSM Bucuresti, CSU Suceava a cedat si primul meci de pe teren propriu din 2018, disputat in compania gruparii Politehnica Timisoara. Partida contand pentru etapa a XVII-a a Ligii Nationale de handbal masculin s-a incheiat cu victoria la limita a formatiei ...

- In 2013 in jur de 132.000 de romani aveau salarii nete de peste 1.000 de euro net pe luna, adica mai putin de 3% din totalul angajatilor din economie, iar in toamna anului trecut numarul acestora a ajuns la peste 283.000 de persoane, reprezentand aproape 6% din totalul angajatilor din economie. Salariul…

- BASCHET. Baschetbalistii oradeni si-au trecut in cont cea de-a cincea victorie consecutiva, aceasta fiind cea mai lunga serie fasta a sa din actuala editie. CSM CSU a reusit sa se impuna intr-o deplasare dificila, in fata celei mai ofensive echipe din acest sezon. Jocul prestat de…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Forumul Democrat al Germanilor din Romania, condus la acea data de Klaus Iohannis, a solicitat unei judecatorii din Sibiu sa-i fie recunoscuta calitatea de succesor al Grupului Etnic German, care fusese scos in afara legii și desfințat, constatandu-se ca a fost o organizație…

- Compania Naționala de Adminstrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat oficial ca are intenția sa realizeze Autostrada ”Sibiu – Pitești”. Doar ca asemenea autostrada nu poate exista! Exista doar autostrada Pitești – Sibiu, pentru ca drumurile incep dinspre centru, dinspre Kilometrul ”0” din București,…

- Aceste rezultate pozitive au fost insa obtinute in meciuri facile, cu Dinamo, Politehnica Iasi, BC Mures Targu Mures si Phoenix Galati, doar cel din urma fiind ceva mai solicitant. Ramane de vazut daca oradenii vor confirma seria fasta si in partidele care urmeaza, cu adversari mai redutabili.…

- „Oradea are rezultate remarcabile și probabil cea mai buna administrație publica din Romania. La nivelul cheltuielilor de capital, Oradea a investit 240,4 milioane euro in ultimii 8 ani, ceea ce inseamna E1.225 pe cap de locuitor, iar la fonduri europene, a reușit sa atraga proiecte in valoare de…

- Avem subiect de breaking news. In timpul manifestarilor (i)legale din 20 ianuarie, la Bucuresti, un jandarm tanar si potent a batut cu pumnii un batran. Presa senzationalista investigheaza cazul, tipul viril este etichetat din scurt ca e “dragnist” si apara coruptia din Romania. Pe social-media, intervine…

- SOCAR a deschis cea de-a 39-a stație de distribuție in Romania. Aceasta este cea de-a doua stație de distribuție care va fi lansata sub marca SOCAR din orașul Brașov, unul dintre centrele de turism din Romania. Benzinaria se afla in calea Feldioarei 68A, Brasov. Prin noua investitie a companiei SOCAR…

- Protestul, organizat pe Facebook sub sloganul „Toate drumurile duc la Bucuresti. Revolutia generatiei noastre”, a adunat oameni din toate colțurile țarii (Oradea, Cluj, Timișoara, Sibiu, Brașov, Iași) care au pornit spre Piața Universitații cu mașini, trenuri și pe jos. In Pasajul…

- Zeci de protestatari din Cluj, Sibiu sau Targu-Mures au ajuns deja in Capitala pentru a participa la protestul anuntat la ora 18.00, in Piata Universitatii. Jandarmeria Romana indeamna, pe Facebook, la calm, iar pe cei care se afla in preajma ...

- Guvernarea PSD si modificarile propuse pentru legile justitiei scot oamenii în strada. Mii de români pleaca spre Bucuresti pentru a participa la protestul de amploare organizat azi în Piata Universitatii, potrivit Digi24.ro. Manifestanti din toate colturile tarii s-au organizat…

- In perioada 19 – 28 ianuarie 2018 va avea loc, la Berlin, Germania, cea de a 83- a editie a expozitiei internationale „Saptamana Verde” la care Bulgaria va fi țara partenera. La editia din acest an, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) va participa cu un stand la care vor fi prezenți…

- PROGNOZA METEO: In intervalul 16 ianuarie, ora 17:00 - 17 ianuarie, ora 20:00, cerul va fi temporar noros, iar pe parcursul noptii vor fi posibile precipitatii mixte si polei. Totodata, vantul va sufla slab pana la moderat, iar minimele vor fi cuprinse intre -5 si -4 grade Celsius.De asemenea,…

- Va transmitem comunicatul de presa referitor la acordarea Inaltului Patronaj al Presedintelui Romaniei pentru cinci evenimente culturale din 2018: Acordarea Inaltului Patronaj al Presedintelui Romaniei pentru cinci evenimente culturale din 2018 Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a acordat Inaltul…

- Partida s-a disputat la Galati, intrucat autoritatile din Iasi nu au fost in stare sa monteze un parchet pentru baschet la sala de sport din oras, de asta vara, cand echipa moldava a promovat in Liga Nationala. Meciul in sine a fost fara istoric, Politehnica nereusind sa ofere o replica consistenta.…

- Cel de-al 18-lea flashmob organizat in fata sediului PSD din Sibiu a constat intr-un ”club de lectura”. Aproximativ o suta de persoane au citit timp de 15 minute in zona pe care au numit-o ”libera decoruptie. Protestatarii au adus si biletele de tren pe care si le-au cumparat pentru a participa la protestul…

- Producatorul roman de cosmetice Farmec Cluj a investit anul trecut peste 650.000 de euro pentru retehnologizare si modernizarea productiei, vizand extinderea portofoliului multibrand de pe piata locala. ”Am mizat pe inovatie in fiecare etapa de dezvoltare a produselor noastre: concept, selectarea…

- Probleme tehnice la o aeronava Tarom, care trebuia sa faca o oprire la Sibiu in drumul de la Munchen la Bucuresti. Un pasager a relatat ca avionul si-a continuat drumul pana la Bucuresti, unde a aterizat pe aeroportul Otopeni. De la Bucuresti, pasagerii ce ar fi urmata sa coboare la Sibiu au fost imbarcati…

- Lipsita de aportul cosgeterului sau din acest sezon, Nemanja Milosevic, CSM CSU Oradea a reusit totusi un meci bun in fata uneia din contracandidatele la podium, CSM Steaua. Victoria oradenilor este incontestabila, in conditiile in care ei s-au aflat, cu o singura exceptie, in permanenta in…

- Guvernul a discutat un portofoliu de proiecte de transport ce urmeaza a fi implementate in viitorul cadru financiar multianual (2021-2027) al Uniunii Europene și care, potrivit ministrului Transportului, insumeaza investiții minime de circa 14 miliarde de euro, din fonduri europene și finanțari internaționale.…