Infractorul Dragnea in gura lui Iohannis

Stiri pe aceeasi tema

- „Asta se intampla daca un infractor ajunge in varful statului iar acest infractor, Liviu Dragnea, care s-a cocotat in varful partidului si al statului progreseaza, din pacate nu in domeniul calitatii, al statului de drept, ci in domeniul fake news. Ce a prezentat ieri este ceea ce astazi se numeste…

- Klaus Iohannis, atac fara precedent la adresa presedintelui PSD: „Infractorul Dragnea progreseaza in domeniul fake news”, a spus presedintele, la Palatul Cotroceni. „Acest infractor, Dragnea, care s-a cocotat in fruntea statului, progreseaza semnificativ in domeniul fake news„, a spus presedintele.…

- Dupa ce a fost supus joi unei interventii chirurgicale la umar, la Spitalul Militar “Carol Davila” din Capitala, Klaus Iohannis a ramas internat peste noapte. Presedintele a parasit, insa, unitatea medicala in cursul acestei dimineti. Seara trecuta, Administratia Prezidentiala precizase ca Iohannis…

- Vizita de stat, prima dupa 45 de ani, pe care presedintele roman o intreprinde in Italia incepe in aceasta ultima zi a saptamanii. In rastimpul in care se va afla in Italia, adica pana pe 17 octombrie, Klaus Iohannis are programate intrevederi atat cu inalti oficiali ai statului – presedintele Sergio…

- Adina Florea a primit, ieri, aviz negativ de la CSM pentru sefia DNA. Avizul este consultativ, ministrul Tudorel Toader declarand ca nu va tine cont de pozitia CSM. Decizia finala ii apartine presedintelui Klaus Iohannis. Insa a reiesit, inca o data, in evidenta paienenisul intereselor din CSM, a Republicii…

- Presedintele a venit in aceasta dupa-amiaza cu bicicleta la o actiune de ecologizare in padurea Cernica, din Ilfov. Primul om in stat a subliniat ca a raspuns invitatiei celor de la “Let’s do it, Romania!”, care si-au propus sa mobilizeze cat mai multi voluntari pentru actiuni de curatare a mediului.…

- Dupa ce a facut referire la Anul Centenar, in discursul sustinut, luni, in cadrul ceremonialului prilejuit de “primul clopotel” din noul an scolar, Klaus Iohannis a mers, impreuna cu primarul liberal din Alba Iulia, Mircea Hava, pe santierul Monumentului Marii Uniri. Presedintele s-a oprit in zona in…

- Darius Valcov face noi dezvaluiri explozive, acuzand ca presedintele Klaus Iohannis ar fi avut o intelegere cu directorul general al OMV, Rainer Seele, pe Legea offshore, in luna ianuarie seful statului a discutat cu acesta “in privat”, iar in august a respins actul normativ. Valcov a adaugat ca, in…