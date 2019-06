Infractorul care a inspirat 'American Gangster' a murit la 88 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Frank Lucas, celebrul lord al drogurilor care opera in Harlemul anilor '60 - '70 si a carui viata a inspirat filmul ''American Gangster'' (2007) cu Denzel Washington in rolul principal, a murit joi, la New Jersey, la varsta de 88 de ani, informeaza BBC. Nascut in Carolina de…

- Frank Lucas, un mare mafiot a murit aseara la varsta de 88 de ani. El a fost unul dintre cei mai mari mafioti din istoria Statelor Unite ale Americii. Viata sa a fost subiect de film la Hollywood, potrivit www.nytimes.com. El a fost interpretat de actorul Denzel Washington in „American Gangster”, film…

- Un sofer a murit la spital dupa ce echipamentul de iluminat pe care il descarca la Expo Tel Aviv a cazut peste el, potrivit Jerusalem Post, conform news.ro.Muncitorul, in varsta de 66 de ani, din Pardes Hanna, a fost tratat la fata locului de medici si transferat in stare grava la Ichilov…

- "PNL solicita CCR invalidarea mandatului de parlamentar pentru Liviu Dragnea. Infractorul sef din fruntea Camerei Deputatilor se afla in ultimele zile intr-un delir anticonstitutional si trebuie oprit. Ca atare, PNL s-a intors cu doi ani si jumatate la punerea in acord a Regulamentului Camerei Deputatilor,…

- Sfarsitul tragic al designerului este anchetat de catre oamenii legii. Politistii constanteni au remis un comunicat de presa in cazul mortii lui Razvan Ciobanu. Dupa ce creatorul de moda a sfarsit intr-un accident rutier produs pe raza judetului, oamenii legii fac clarificari pe tema speculatiilor aparute…

- Doua persoane varstnice au decedat, vineri, intoxicate cu fum dupa ce au aprins vegetatia uscata pe un camp din localitatea Dragomiresti, a precizat, purtatorul de cuvant al CSJU Maramures, Dan Buca, informeaza Agerpres.Citește și: Poliția a facut precizari in cazul furtului din Arad: in seif…

- In buzunar avea deja 500 de dolari, in picioare cizme scumpe, haine de firma și ultimul model de iPhone, scrie libertatea.ro. Dorina Caldaraș a recunoscut senina ca asta era „jobul" ei, a primit o amenda și a fost lasata sa plece acasa. Citeste si Violata cu acordul propriei mame. Cosmarul…

- Pe numele sau real Christopher Alan Pallies, King Kong Bundy, iar iubitorii wrestlingului si-l amintesc dintr-un meci de referinta impotriva lui Hulk Hogan, main event-ul galei WrestleMania 2 din februarie 1986. Nascut pe 7 noiembrie 1957, la Atlantic City, King Kong Bundy a debutat in wrestling…