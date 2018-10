Infractorii nu mai rămân cu bunurile. Totul se confiscă. Legea tocmai a fost votată Se estimeaza ca activitatile infractionale genereaza aproximativ 110 miliarde de euro anual. Un raport Europol din 2016 a aratat ca 98,9% din profituri raman la dispozitia infractorilor; 2,2% din incasarile din infractiuni au fost confiscate sau inghetate provizoriu in UE in perioada 2010-2014, insa doar 1,1% au fost confiscate definitiv. Situatia in momentul de fata In prezent, confiscarea transfrontaliera a bunurilor in interiorul UE este reglementata de cateva acte legislative, care contin lacune serioase de pe urma carora profita infractori si teroristi care isi ascund averile in alte… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Giurgiu au descoperit aproximativ 1.400 articole textile și parfumuri, susceptibile a fi contrafacute, pe care un cetațean turc și un cetațean roman au incercat sa le introduca ilegal in țara. In data de 27.09.2018, polițiștii de…

- Proiectul de lege privind unele masuri necesare pentru implementarea operatiunilor petroliere de catre titularii de acorduri referitoare la perimetre petroliere offshore a fost adoptat, luni, de Senat, in calitate de prima Camera sesizata.Actul normativ fusese trimis la reexaminare de presedintele…

- Uniunea Profesiilor Liberale din Romania (UPLR) a anuntat miercuri ca proiectul Ordonantei de urgenta a Guvernului privind modificarea si completarea unor acte normative, care vizeaza in principal modificarea legii privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, are norme care ar…

- „Primaria Municipiului Oradea contesta la instanța de contencios administrativ Hotararea Consiliului Județean 113/2018 privind repartizarea pe unitați administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Bihor, constituit conform Legii Bugetului de Stat pe 2018, in ceea…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Giurgiu au descoperit aproximativ 1400 articole textile și de incalțaminte, susceptibile a fi contrafacute, pe care doi cetațeni au incercat sa le introduca ilegal in țara. In data de 08.08.08.2018, polițiștii de frontiera din…

- ANCOM lanseaza in consultare publica un proiect de decizie privind stabilirea tarifelor maximale pentru exercitarea de catre operatorii de comunicații a dreptului de acces pe, deasupra, in sau sub imobilele aflate in proprietatea publica a statului. „Tarifele maxime propuse de ANCOM pentru instalarea…

- Investitorii care vor sa extraga gaze din Marea Neagra se declara surprinși de noua forma a legii offshore votata aseara, care ii taxeaza mai mult. Aceștia spun ca de acum le va fi mai greu sa porneasca lucrarile. La propunerea PSD, legea votata ieri in parlament prevede un impozit suplimentar, calculat…

- Angajații de la stat vor primi tichete culturale, cu care pot merge la filme, spectacole și expoziții. Presedintele Klaus Iohannis a semnat marti decretul pentru promulgarea Legii privind acordarea biletelor de valoare, prin care se introduce tichetul cultural acordat angajatilor. Nivelul maxim al sumelor…