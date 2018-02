Stiri pe aceeasi tema

- Conform raportului “Spam si phishing in 2017” realizat de Kaspersky Lab, infractorii cibernetici au urmarit evenimentele globale si s-au folosit de subiecte populare precum FIFA 2018 si Bitcoin pentru a pacali utilizatorii si a le fura banii sau informatiile personale, in ultimele 12 luni.

- Vodafone Romania lanseaza o campanie pentru a sarbatori alaturi de clienți recentele certificari obținute de Supernet 4.5G de cea mai buna rețea, din partea auditorului P3 Communications, și de cea mai rapida rețea 4G, din partea Ookla. Toți utilizatorii aplicației My Vodafone, clienți persoane fizice…

- Primaria Baia Mare a incheiat in data de 19 ianuarie un contract cu firma SC ELECTRIK SERVICE CONSTRUCT SRL cu privire la prestarea de servicii de intretinere, reparatii, dezvoltare si modernizare a sistemului de semaforizare si dirijare a traficului de pe raza Municipiului Baia Mare, precum si furnizarea…

- Dintr-un motiv sau altul, multor oameni le place sa urmareasca clipuri video in care sunt stoarse cosuri. O firma a lansat un dispozitiv care simuleaza acest lucru. Numit Pop it Pal, produsul se bucura deja de mare succes. Unii spun ca este „noul fidget spinner”. Jucaria este o bucata de carne falsa,…

- In curand, utilizatorii de telefoane cu Android vor putea receptiona si trimite mesaje SMS folosind orice PC, instaland versiunea pentru desktop a aplicatiei Android Messages sau accesand interfata acesteia pentru web browser. Google aduce o parte din functiile serviciului Allo si in clientul traditional…

- Cei mai mulți dintre barbați nu au idei inspirate in materie de moda sau nu iși dau interesul la fel de mult precum femeile, iar aici e momentul in care tu poți interveni. Nu e lucru rau sa iți ajuți partenerul in gasirea unui stil adecvat și chiar sa ii propui sa incerce noi piese vestimentare care…

- Prima conferinta regionala de HR sub umbrela HR WORLD – The Future of Talent – a avut loc la Cluj Napoca eJobs și Benefit Seven (7card) au organizat in parteneriat cea de-a 2-a ediție a conferinței HR WORLD. Evenimentul a avut loc in prima sa ediție regionala, miercuri, 7 februarie la Grand Hotel Italia,…

- Criptomonedele, in special Bitcoin, Ethereum si Monero, sunt folosite din ce in ce mai mult de infractorii cibernetici. Acestea constituie in prezent principala modalitate de plata folosita pentru operatiunile pietelor dezvoltate in Darknet si pentru incasarea rascumpararilor in cazurile de santaj online.…

- Anul trecut am asistat la inflația enorma a prețurilor placilor grafice cauzata de creșterea in popularitate a valutei virtuale Bitcoin și nu numai, iar 2018 va continua același trend. Una dintre cele mai mari companii producatoare de chip-uri grafice, GlobalWafers, anunța ca prețul placuțelor…

- Totodata, este singurul aliment de natura vegetala in care se gaseste vitamina B12 din belsug, dar si minerale, precum magneziu, acid folic, potasiu, fier, iod. Aceste oligoelementele incetinesc procesul de imbatranire, protejeaza sistemul nervos si impiedica pierderile de memorie. „Sarurile…

- Samsung Electronics, liderul mondial în tehnologii de memorie, a lansat în România noile SSD-uri 860 PRO și 860 EVO, cele mai performante produse din gama SATA ale companiei. Evenimentul de lansare local a fost un prilej de a testa îmbunatațirile pe care upgrade-ul cu un…

- Companiile mici și mijlocii înca sunt în procesul de adopție a sistemului cloud, iar pentru majoritatea dintre ele, trecerea la un serviciu de e-mail în cloud este primul pas. Într-adevar, acesta se afla în topul celor mai populare aplicații cloud folosite de companii,…

- Organele de reglementare din tari precum China, Coreea de Sud sau din Europa, nu pot interzice sau elimina in totalitate criptomonedele, deoarece nu poti interzice o tehnologie, precum blockchain-ul. In schimb, institutiile din mai multe state au anuntat recent ca doresc sa reglementeze aceasta…

- In timp ce cursul aurului stagneaza de ceva timp la un nivel de circa 1.200 euro, valoarea monedei virtuale a explodat: in luna mai, un Bitcoin valora peste 2.500 euro, iar in decurs de un an, valoarea a crescut de 10 ori, depașind pragul de 10.000 de euro. In 2011, un Bitcoin valora aproximativ zece…

- Marile companii de tehnologie din toata lumea au avut un impact profund asupra fiecarui sector economic, începând de la librarii pâna la companii de taxe, schimbând în totalitate unele industrii precum cea hoteliera. Acum, Yahoo Finance cauta elemente pentru a crea un…

- Peste jumatate (53%) dintre respondenti practica jocuri online in mod regulat, o valoare ce creste la 64% pentru persoanele cu varste cuprinse intre 25 - 34 de ani si la 67% la cele intre 16 - 24 de ani. Aceste cifre pot genera un potential castig si pentru infractorii cibernetici, din moment ce…

- Gaming-ul online a devenit rapid o industrie extrem de profitabila, foarte multe persoane deținand astfel de conturi. Conform unei cercetari realizate de Kaspersky Lab, peste jumatate (53%) dintre respondenți practica jocuri online in mod regulat, o valoare ce crește la 64% pentru persoanele cu varste…

- Un nou program malware, numit Skygofree, care vizeaza dispozitivele Android, folosește metode "neimaintalnite pana acum", susțin experții de la Kaspersky Lab.Programul ar fi fost conceput in 2014, iar de atunci a fost dezvoltat mereu, astfel incat a devenit cel mai puternic instrument…

- Utilizatorii care sunt în cautarea unui smartphone bun la toate, și totodata la un preț accesibil, ce ofera calitate excepționala a fotografiilor, performanțe ireproșabile, un ecran impresionant și un design desprins din tendințele actuale, au acum la dispoziție dispozitivul perfect, care…

- Numarul persoanelor care folosesc parole complexe pentru fiecare cont online pe care il au este foarte mic. Totusi, desi in general utilizatorii nu sunt foarte atenti la aspectelele care tin de securitatea pe internet, sunt trei tipuri de conturi online pentru care oamenii simt nevoia sa aleaga parole…

- Un procent de 51% dintre utilizatorii de internet iși pastreaza parolele de acces la diferite conturi personale in locuri nesigure. Un sfert dintre acestia le noteaza intr-un carnetel, reiese dintr-un studiu intocmit si publicat de Kaspersky Lab, conform Agerpres.

- Urmand criticilor formulate de reprezentanti AMD, care acuzau Microsoft de aplicarea fara discriminare a unui patch de securitate care ar putea diminua in mod nejustificat performantele si pentru PC-uri care nu sunt vizate de exploit-ul Meltdown, lucrurile par sa fi luat o turnura urata, unele dintre…

- Sony lanseaza caștile MDR-1AM2, succesoarele popularelor caști MDR-1A lansate în 2014, care aduc o serie de caracteristici noi și îmbunatațite pe segmentul premium. Sony s-a bazat în acest demers pe experiența audio de înalta calitate deja consacrata și a îmbunatațit…

- Meltdown, o vulnerabilitate specifica procesoarelor Intel, a fost „peticita” de Microsoft saptamana trecuta. Remediul software creat pentru a ascunde o problema hardware imposibil de rezolvat fara inlocuirea fizica a procesoarelor afectate vine insa cu „efecte adverse”, luand forma unor penalizari de…

- CES a pornit in anii `60 ca un targ dedicat tehnologiilor video, televizoarele fiind in continuare cele mai populare produse prezentate in cadrul show-ului din Las Vegas. Nu este astfel de mirare ca tehnologii precum cea a companiei MirraViz, care propune proiectarea a doua surse video pe un singur…

- Polițiștii din județul Caraș-Severin cauta un barbat care a înșelat un batrân. Acesta i-a luat omului în vârsta 14.000 de lei și 10 galbeni, dupa ce i-a spus ca banii nu mai sunt valabili pentru ca s-au schimbat.

- Cercetatorii Kaspersky Lab au identificat o metoda de frauda prin care o „mina” de cripto-monede era distribuita și instalata in secret pe calculatoarele utilizatorilor, prin intermediul unor programe piratate, precum cele de editat fotografii sau text. Calculatoarele erau ulterior folosite pentru crearea…

- In aceasta dimineața, sub coordonarea Serviciului Investigarea Criminalitații Eonomice, politistii vranceni au efectuat 11 percheziții domiciliare pe raza județului Vrancea si o perchezitie domiciliara in municipiul Barlad, județul Vaslui, la locuintele mai multor persoane banuite de detinerea si comercializarea…

- Numarul cautarilor in magazinul online eMAG a crescut cu 65% in 2017 fata de 2016 si a ajuns la 235 de milioane. Compania a oferit mai multe statistici interesante. Dintre acestea am extras topul celor mai cautate gadgeturi. Acestea sunt, in ordinea descrescatoare a numarului de cautari: telefon, televizor,…

- Procesoarele pe 64 de biti sunt disponibile pe smartphone-uri de cativa ani buni, insa acest lucru nu a adus de la sine si aplicatii realizate special pentru acest tip de hardware. Multi dezvoltatori au preferat sa ramana la aplicatii pe 32 de biti pentru a asigura compatibilitatea cu dispozitivele…

- Numarul noilor fisiere malware prelucrate de Kaspersky Lab cu ajutorul tehnologiilor sale de detectie a ajuns la 360.000/zi, in 2017, in crestere cu 11,5% fata de aceeasi perioada a anului trecut, a...

- Facebook testeaza o noua functie care ofera utilizatorilor posibilitatea sa schimbe mai usor intre conturi de utilizator diferite, configurate pe acelasi PC. Noul ecran de intampinare va prezenta cu poza si nume conturile de Facebook memorate, ramanand doar sa alegem contul pe care vrem sa il accesam.…

- In perioada urmatoare, de creștere accentuata pentru cumparaturile online, utilizatorii s-ar putea sa se trezeasca cu facturi neașteptate de Craciun, daca le sunt compromise dispozitivele. Utilizatorii se bazeaza pe tehnologia conectata și dispozitive pentru cumpararea cadourilor, a produselor alimentare…

- Publicatia Tom's Guide a realizat o serie de teste pentru a vedea care este smartphone-ul care dispune de cea mai rapida tehnologie de incarcare a bateriei. Au fost analizate 10 modele de telefoane high-end. OnePlus 5T se incarca in 30 de minute pana la 59%, de la 0%. Pe locurile doi si trei s-au situat…

- Daca iPhone X vi se pare scump, aflati ca LG a anuntat un smartphone care costa 1.800 de dolari. LG Signature va fi disponibil in editie limitata de 300 de unitati si are spatele ceramic. Cei care vor cumpara aceste telefoane vor avea optiunea sa isi graveze numele pe spatele lor. LG Signature va fi…

- Peste 77% din companii au avut de suferit din cauza unui atac cibernetic in ultimele 12 luni, o crestere a atacurilor in care DDoS si sistemele POS au fost principalii vectori agraveaza situatia, in special in perioada vanzarilor de Craciun, atunci cand sunt mai multi cumparatori in magazin decat…

- Potrivit sursei citate, pe parcursul anului trecut, din totalul atacurilor cibernetice, pana la 16% au fost reprezentate atat de atacurile DDoS, cat și de cele in care erau folosite vulnerabilitați ale terminalelor POS."Aceste date indica faptul ca, indiferent ce tip de furt planuiesc infractorii…

- De multe ori, singura optiune posibila pentru cumparatorii din tari cu economie mai putin dezvoltata, telefoanele low-cost bazate pe Android reprezinta o proportie semnificativa din totalul dispozitivelor comercializate, motiv suficient pentru Google sa livreze acestora o versiune personalizata de Android…

- Dincolo de rivalitatea pe care o afiseaza in piata smartphone, Apple si Samsung au impart o colaborare incomoda, fara de care ultimul model iPhone X ar fi practic imposibil de livrat in volum suficient. Cu Samsung in rolul de furnizor principal de ecrane OLED, Apple nu se afla intr-o pozitie prea confortabila,…

- Infractorii versați care fac bani din tot felul de infracțiuni comise in mediul on-line par a fi gasit rețeta care sa le puna la adapost sumele uriașe care ies din vanzari false, fraudarea adreselor de mail sau din phishing. O megaacțiune derulata la nivel internațional in care au fost implicate și…