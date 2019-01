Știți ce poate fi mai greu de suportat decat prostia? Da, ați ghicit, prostia agresiva. Daca ne uitam cu mult in trecut, nu cred sa descoperim vreun moment in istoria țarii noastre, in care Romania sa fi fost vreodata mai vulnerabila in fata infractorilor, decat este ea acum. Mai mult de-atat, oricat ne-am stradui sa cautam acul in carul cu fan sau, mai exact, sa cautam paiul din ochii ungurilor sau a polonezilor, nu exista nicaieri in Europa o asemenea situatie ca in Romania, mai precis un asemenea atac al…