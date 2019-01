Infractori printre noi!

Mandat executat La data de 22 ianuarie 2019, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos l-au depistat si retinut pe un barbat de 42 de ani, din comuna Vintu de Jos, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii. Barbatul a fost condamnat, de Judecatoria Alba Iulia, la executarea unei pedepse privative de libertate de un an si doua luni inchisoare, pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata. Condamnatul a fost depus in Penitenciarul Aiud, pentru executarea pedepsei. Cercetati pentru infracțiuni rutiere La data de 22 ianuarie 2019, in jurul orei 21.45, politistii…