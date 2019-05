Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT din Pitești și politistii din cadrul Brigazilor de Combatere a Criminalitații Organizate, din mai multe județe, au efectuat, miercuri, 27 de perchezitii in Gorj, Arges, Constanta, Buzau, Ilfov si Bucuresti, pentru prinderea a 24 de suspecti care ar face parte din patru grupari separate…

- In aceasta dimineața, polițiștii de investigare a criminalitații economice, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalitații Economice și Parchetului de pe langa Tribunalul Giurgiu, efectueaza 197 de percheziții domiciliare, in 19 județe și in Capitala, la persoane banuite ca ar fi cauzat un…

