Stiri pe aceeasi tema

- DEZASTRU pentru ȘOFERI. Modificare BOMBA in Codul Rutier! Toți șoferii din Romania sunt afectați! Cei care nu știu asta vor ramane fara permis O noua prevedere a fost introdusa in Codul Rutier chiar dupa Craciun. Aceasta se refera la obligativitatea medicilor de a trimite la control o persoana care…

- Deși zapada e perfecta de mai bine de doua saptamani, drumul a fost deszapazit, instalațiile degivrate, partia Transalpina, mai corect spus Domeniul Schiabil Tranalpina, s-a deschis abia ieri. Peisajul de la Transalpina, cu partia care coboara catre lacul Vidra, nu inainte de a oferi privitorilor un…

- Romanul emigrat in SUA povestește cum i-a lasat masca pe colegii americani, dupa ce le-a descris cum se taie porcul in Romania. "De criza, de dor și de fițe mi-a venit ideea sa tai porc de Craciun, cum se facea pe timpuri la mine la țara. Bine, ai mei nu il taiau de Craciun, ci inainte de…

- Adoptarea Legii bugetului pe 2019 a fost amanata pentru ca nu exista avizele necesare din partea CSAT, a anuntat miercuri ministrul de Finante, Eugen Teodorovici. Proiectul ar fi trebuit depus joi in Parlament. Ministrul a tinut sa precizeze ca bugetul este gata si ca Romania se va incadra…

- Lucian Sova a raspuns astfel solicitarii Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) de inlaturare a sa din functie, care ar fi incercat sa reglementeze piata de transport de persoane pentru a favoriza "anumite grupuri de interese". "Intotdeauna, cei care…

- Un portret al scriitorului britanic Charles Dickens, considerat disparut timp de 150 de ani si descoperit intr-o piata de vechituri din Africa de Sud, va fi expus la Londra, in muzeul dedicat autorului, saptamana aceasta, potrivit Reuters. Portretul, estimat la 280.000 de dolari, a fost realizat de…

- Un submarin disparut in urma cu un an a fost descoperit in Atlantic. Cancan.ro, site-ul nr 1 din Romania, a scris la vremea respectiva despre submarinul care avea la bord 44 de persoane. Submarinul naviga in Atlantic intre portul Ushuaia si orasul Mar del Plata, relateaza AFP. (Angajeaza-te si castiga…