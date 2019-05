Curs valutar: Euro scade in prima sedinta din mai

Euro a scazut, joi, in comparatie cu moneda nationala. In schimb, dolarul a crescut. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7579 de lei/unitate, in scadere cu 0,01% fata de sedinta de marti. Dolarul american a crescut, fiind cotat de BNR la 4,2468 de lei/unitate, cu 0,07% mai mult fata… [citeste mai departe]