Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii covasneni au acționat și in acest week-end pentru menținerea siguranței circulației pe drumurile din județ, astfel ca sfarșitul de saptamana s-a incheiat fara evenimente cu impact deosebit asupra siguranței rutiere. Un singur accident ușor a fost inregistrat duminica, in jurul pranzului,…

- Polițiștii covasneni le recomanda participanților la trafic sa circule cu prudența, pentru a evita implicarea in evenimente nedorite. Vineri dimineața, șoferul unui autoturism a efectuat un viraj la stanga pentru a intoarce, iar un tanar care circula pe motocicleta, in aceeași direcție, nu a mai putut…

- CERCETAȚI PENTRU INFRACȚIUNI LA REGIMUL RUTIER La data de 29 aprilie a.c., ora 16.27, polițiștii Biroului Rutier Focșani au depistat un barbat, de 23 de ani, din comuna Suraia, in timp ce conducea un moped, fara ca acesta sa fie inregistrat sau inmatriculat. In urma verificarilor efectuate, polițiștii…

- Pe perioada Sarbatorilor Pascale, in judetul Alba nu au fost inregistrate evenimente cu impact asupra sigurantei publice. Politistii au intervenit la 173 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. IPJ Alba va acționa, in continuare, cu efective suplimentare, pentru ca cetațenii sa se poata bucura…

- Polițiștii salajeni au intervenit in perioada 20-22 aprilie, la peste 40 de evenimente, majoritatea sesizate prin apelul de urgența 112. Au aplicat peste 400 de sanctiuni contraventionale, iar in urma acțiunilor și intervențiilor efectuate, au constatat 25 de infracțiuni. In perioada de referința, polițiștii…

- Ieri, 15 aprilie, politistii au prins in flagrant trei persoane care au comis infractiuni la regimul circulatiei rutiere. Alcoolul consumat de un baimarean, inainte de a urca la volan, il poate costa pierderea libertatii pe o perioada cuprinsa intre unu si cinci ani. Barbatul, in varsta de 58 de ani,…

- Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale al Poliției Municipiului Sfantu Gheorghe au reușit identificarea unor tineri, banuiți ca in noaptea de vineri spre sambata ar fi sustras mai multe țevi din cupru. Sambata, un barbat din oraș a sesizat poliția despre aceasta fapta, iar din primele…

- Polițiștii din Tg. Secuiesc, in timp ce executau serviciul de patrulare pe raza municipiului,in data de 28.03.2019, orele 18.00, s-au sesizat din oficiu despre faptul ca doua persoane care se aflau la intrarea in localitatea Tinoasa cu un autoturism inmatriculat in Bulgaria, faceau semne de oprire…