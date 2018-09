Infracțiune în „deplasare” pentru un bărbat din Roșia de Secaș La data de 23 septembrie 2018, in jurul orei 04.20, politistii rutieri din Alba Iulia, in timp ce actionau pe DJ 107, pe raza localitatii Teleac, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 67 de ani, din comuna Rosia de Secas. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca barbatul nu detine permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.Pe numele sau a fost intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de conducere fara permis. Post-ul Infracțiune in „deplasare” pentru un barbat din Roșia de Secaș apare prima data in ProAlba . Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

Stiri pe aceeasi tema

