- Un nou cutremur, cu magnitudinea 2,1 grade pe scara Richter, s-a produs in noaptea de vineri spre sambata in judetul Vrancea, fiind al treilea seism inregistrat in mai putin de 24 de ore, informeaza Mediafax.Seismul a avut magnitudinea de 2,1 ...

- Cel putin 400 de persoane au fost ranite in urma unui cutremur de 6,3 grade pe scara Richter, produs duminica in Iran, in apropierea zonei de frontiera cu Irak, a relatat presa iraniana.Seismul a mai fost de asemenea simtit atat in capitala irakiana Bagdad, cat si in Kuweit.

- Un cutremur cu magnitudinea grade pe scara Richter s-a produs, miercuri, in judetul Vrancea, la o adancime de o suta de kilometri, anunta Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Potrivit INCDFP, un cutremur cu magnitudinea 3 grade pe scara Richter s-a produs, miercuri,…

- ULTIMA ORA!Un nou cutremur a mișcat Romania:Vezi magnitudinea anunțata de specialiști Un cutremur s-a produs, marti seara, in judetul Vrancea, la o adancime de 145 de kilometri, anunta Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Potrivit INCDFP, un cutremur cu magnitudinea…

- Un nou cutremur a fost inregistrat, joi, in judetul Vrancea, al patrulea dupa cel cu magnitudine de 5,8 de duminica dimineata, resimtit si in Capitala. Seismul de joi a avut o magnitudine de 2,9 pe scara Richter, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,9 pe scara Richter s-a produs, joi, in judetul Vrancea, la o adancime de 113 kilometri, anunta Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

- Un cutremur cu magnitudinea de 5.8 pe scara Richter s-a produs in dimineata zilei de duminica, 28 octombrie, in zona Vrancea, Romania. Seismul s-a resimtit puternic si in Republica Moldova, inclusiv la Chisinau.

- A fost cutremur in Romania, in dimineața zilei de duminica, 21 octombrie. Seismul a avut loc in judetul Vrancea și a masurat 2,6 grade pe scara Richter, fiind inregistrat la o adancime de 122 de kilometri.