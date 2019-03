Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP) organizeaza luni, 4 martie, ziua in care se implinesc 42 de ani de la devastatorul cutremur din 1977, o serie de evenimente dedicate conștientizarii și masurilor concrete de reducere a riscului seismic din Romania, potrivit…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,3 pe scara Richter s-a produs, marti, in judetul Vrancea, anunta Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Acesta este al doilea seism produs in cursul zilei in Vrancea, primul avand magnitudinea de 3,1 pe Richter.

- ALERTA! Cutremur in Romania in urma cu putin timp. Vezi unde s-a simtit cel mai tare Un cutremur s-a produs, miercuri seara, in judetul Buzau, anunta Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). O oferta de nerefuzat. Paste exotic in Sri Lanka – Plecare: 25 aprilie…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP a inregistrat miercuri dimineata nu mai putin de 6 cutremure produse in Marea Neagra, la o adancime de 5 kilometri.Cutremurele s au produs in apropiere de statiunea bulgara Nisipurile de Aur.Seimele s au produs in interval de…

- Trei cutremure au avut loc in Romania duminica, 3 februarie 2019. INFP a inregistrat intensitatea fiecaruia, aceasta scazand cu fiecare seism. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 03/02/2019 la ora 22:11:59(ora Romaniei) s-a produs in Zona…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,2 pe scara Richter s-a produs, in noaptea de vineri spre sambata, in judetul Buzau, la o adancime de 145 de kilometri, anunta Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

- Initial, Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a anuntat, duminica dimineata, ca un cutremur cu magnitudinea de 3,7 pe scara Richter s-a produs, la ora locala 08.56, in judetul Timis, la adancimea de 30 de kilometri. Ulterior, pe site-ul INFP aceasta…

- Inca un cutremur a avut loc in zona seismica Vrancea, in aceasta dimineața. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anuntat ca seismul, cu magnitudinea 3, a fost inregistrat la ora 6:01, la o adancime de 135 de kilometri. Este al zecelea cutremur inregistrat in ultima…