- Un vagon de marfa fara incarcatura a deraiat sambata in judetul Brasov, dar in urma incidentului nu au fost inregistrate victime, a anuntat Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. „Pe Magistrala 300, la kilometrul feroviar 188+90 de metri, in apropiere de Statia de cale ferata…

- Un vagon de marfa fara incarcatura a deraiat, sambata, in judetul Brasov, a anuntat Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. In urma incidentului nu au fost inregistrate victime, dar circulatia feroviara se desfasoara in zona pe un singur fir, pana la remedierea problemei. "Pe…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 Brasov ndash; Fagaras, la kilometrul 187, la iesirea din localitatea Codlea catre Vladeni judetul Brasov , a avut loc o coliziune intre patru autovehicule doua camioane si doua autoturisme .In urma impactului, o persoana…

- Un autoturism a ramas blocat pe calea ferata dupa ce a fost lovit din spate de catre o alta mașina. Semnalele acustice și luminoase, de la trecerea la nivel cu calea ferata, erau in funcțiune. Conform Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, accidentul a avut loc…