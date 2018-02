INFOTRAFIC – Starea drumurilor 27 februarie 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a emis luni seara un comunicat in care anunta ca circulatia rutiera de pe DN 5, intre Bucuresti si Giurgiu este inchisa din cauza viscolului puternic si vizibilitatii reduse.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis, luni, o atentionare catre toti soferii care se indreapta spre Bulgaria, precizand ca, in contextul avertizarilor cod rosu si portocaliu de vreme rea, se vor inchide drumurile din zonele vizate pentru toate categoriile de…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) avertizeaza soferii romani care vor sa se deplaseze in Bulgaria ca in tara vecina este in vigoare un cod rosu de ninsori. “Avand in vedere avertizarile de cod rosu si portocaliu emise de autoritatile bulgare pentru perioada 26-27 februarie…

- Conducatorii auto romani care au planificate curse spre si prin Bulgaria trebuie sa se informeze in prealabil de starea drumurilor din zonele tranzitate, autoritatile bulgare emitand avertizarile de cod rosu si portocaliu in perioada 26-27 februarie, informeaza luni Compania Nationale de Administrare…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a restrictionat, sambata, traficul pe DN 13B, in judetul Harghita, intre locaitatile Praid si Gheorghieni, pentru autovehicule cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone, din cauza ninsorilor abundente si a viscolului.

- Amenda usturatoare pentru Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere -Secția Drumuri Naționale Buzau dupa accidentele grave care au avut loc joi dimineața pe DN2B. In urma cercetarilor la fața locului, polițiștii de la Rutiera au stabilit ca una dintre cauzele favorizante ale evenimentelor…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere continua montarea de parapete de beton. Potrivit unui comunicat de presa al Companiei, in ultima parte a acestui proiect va mai fi montat parapet de beton pe raza DRDP Cluj (DN 1F, DN 75 și Centura Oradea). Read More...

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a decontat saptamana trecuta facturi de peste 70 de milioane de lei pentru lucrari la autostrazi. Vezi ce constructori au incasat primii bani pe anul acesta. ...

- La nivel național, in perioada 17.02.2018, ora 17.00 – 18.02.2018, ora 12.00, s-a acționat cu 845 de autoutilaje și s-au raspandit 2927 tone material antiderapant, se arata intr-un comunicat emis duminica de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). “Menționam ...

- Drumarii au intervenit, in ultimele ore, cu 845 de utilaje de deszapezire si cu aproape 3.000 de tone de material antiderapant. Ninge in 19 judete din tara si se continua actiunile de curatare a soselelor, anunta Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).Potrivit…

- Autostrada A10, intre nodurile Turda și Aiud, este pregatita pentru a primi traficul rutier, susține Asociația Pro Infrastructura, care acuza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere ca tergiverseaza recepția și deschiderea a... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR SA cauta o firma care se va ocupa de intretinerea drumurilor nationale din administrarea Directiei Regionale de Drumuri si Poduri DRDP Constanta. Astfel, va fi organizata o procedura publica pentru atribuirea contractului "Intretinere…

- Lucian Șova, trimis ministru al Transporturilor in noul Cabinet, s-a facut remarcat acum doua zile printr-un raspuns hilar referitor la autostrazi. Intrebat despre momentul de finalizare a lucrarilor la centura Bucureștiului acesta a spus ca se va circula „cand va fi gata”, iar despre ce…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere intarzie, din luna august a anului trecut, depunerea unui document pentru obținerea avizului Post-ul CNAIR intarzie de 5 luni depunerea documentației pentru avizul de mediu, pentru largirea la 4 bezni a DN 71 apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere intarzie, din luna august a anului trecut, depunerea unui document pentru obținerea avizului Post-ul CNAIR intarzie de 5 luni depunerea documentație pentru avizul de mediu, pentru largirea la 4 bezni a DN 71 apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) demareaza astazi, 29 ianuarie, lucrarile de montare a parapetului de beton pentru separarea fluxurilor de trafic, pe zona mediana a Drumului Național 3. Potrivit CNAIR, azi, încep lucrarile de montare a parapetului de beton…

- Sansele ca autostrada A8 care urma sa lege Ardealul de Moldova sa se mai construiasca in urmatorii ani sunt aproape nule. Asociatia Pro Infrastructura informeaza prin intermediul unui mesaj postat pe pagina sa de Facebook ca pe 19 ianuarie Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere…

- Mai mult de trei sferturi din drumurile nationale s-ar putea bloca daca ar ninge abundent si continuu, arata datele centralizate intr-o harta multianuala care prezinta soselele cu risc de inzapezire, realizata de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere si analizata de ,,Mediafax”.…

- La 159 de ani de la Mica Unire, Moldova si Tara Romaneasca nu sunt legate si printr-o autostrada. Daca planurile initiale includeau posibilitatea unei autostrazi intre Focsani si Buzau, cele anuntate pe finalul mandatului lui Tudose vizeaza doar un drum expres, si acela via Braila. Soseaua rapida care…

- Compania de Drumuri pare ca joaca într-un film prost. Institutia vrea sa construiasca centura Mihailești, care sa treaca prin curtea unei case. Practic, la câtiva metri de peretele locuinței, când soseaua va fi gata, vor trece TIR-urile, desi în partea opusa a locuintei e…

- In prezent, atat pe autostrazile A1 Bucuresti-Pitesti, A2 Bucuresti-Constanta, A3 Bucuresti-Ploiesti si A4 Ovidiu-Agigea, cat si pe cele doua drumuri nationale cu statiuni turistice intens frecventate, respectiv DN1 Valea Prahovei si DN7 Valea Oltului, carosabilul este curat, umed, s-a actionat si…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat stadiul lucrarilor pe cele 4 loturi ale Autostrazii Sebeș-Turda, in luna ianuarie. Potrivit raportarilor, pe loturile 1 și 2 construcția inainteaza in ”ritm de melc”, progresul fizic fiind sub 50%, in schimb lotul 4 este…

- Lucratorii de la intretinerea autostrazilor si drumurilor nationale au actionat, in ultimele ore, cu 1.293 de autoutilaje si aproape 8.873 de tone de material antiderapant pentru asigurarea unui trafic rutier in conditii de siguranta in zonele aflate sub avertizarile emise de meteorologi, a informat…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat luni intr-un comunicat ca lucratorii de la intretinerea autostrazilor si drumurilor nationale au actionat, in ultimele ore, cu 1.293 de autoutilaje si aproape 8.873 de tone de material antiderapant pentru asigurarea unui…

- Lucratorii de la intretinerea autostrazilor si drumurilor nationale au actionat, in ultimele ore, cu 1.293 de autoutilaje si aproape 8.873 de tone de material antiderapant pentru asigurarea unui trafic rutier in conditii de siguranta in zonele aflate sub avertizarile emise de meteorologi, a anuntat…

- Directiile Regionale ale Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere sunt mobilizate si intervin pentru a asigura traficul rutier in conditii de siguranta, in special pe sectoarele afectate cel mai grav de fenomenele meteorologice. SDN Slobozia actionat cu 9 autoutilaje si s-au raspandit…

- Constructorii care au inregistrat cele mai mari progrese in ultima luna sunt nemtii de la Geiger, care lucreaza pe un lot din Autostrada Transilvania, si grecii de la Aktor, la intrarea in Capitala a Autostrazii Bucuresti – Ploiesti. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)…

- Patru sectoare de drumuri nationale din judetele Tulcea si Constanta raman inchise din cauza viscolului si a vizibilitatii reduse, iar pe cinci sectoare se mentin restrictii de circulatie pentru autovehiculele de mare tonaj, a anuntat, joi seara, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- Circulatia rutiera pe DN 22A intre Cataloi si Harsova a fost inchisa joi dimineata, pentru toate categoriile de vehicule, din cauza viscolului puternic ce reduce vizibilitatea spre zero, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "Azi, 18 ianuarie…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat, miercuri, motivele oficiale pentru care a decis suspendarea procesului de receptie la tronsonului cuprins intre Aiud si Decea pe Autostrada Sebes – Turda. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a descoperit mai multe deficiențe la lotul 3 al autostrazii Sebeș-Turda și a dat constructorilor 90 de zile pentru repararea acestora. Aceștia sunt grupul grec Aktor și Euroconstruct Trading, patronata de omul de afaceri Dan Besciu.…

- Șoferii care circula cu mașina pe drumurile din Romania fara a deține o vinieta valabila pot fi surprinși de una din cele peste 70 de camere utilizate de catre Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și amplasate pe mai multe drumuri naționale. CNAIR verifica respectarea…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat marți, 16 ianuarie, imagini cu lucrarile in desfasurare pe Lotul 4 al Autostrazii Sebeș – Turda. Sunt evidentiate, printre altele, operatiuni de montare a parapeților, a camerelor de supraveghere și de execuție a drumului…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca actualizeaza tarifele la rovinieta, astfel ca in timp ce tarifele pentru anumite categorii de vehicule, intre care si autoturisme, raman nemodificate, in unele cazuri pretul rovinietei creste de pana la trei ori.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca, în perioada 14 - 15 ianuarie, a actionat pe toate sectoarele de autostrazi si drumuri nationale cu 545 utilaje si circa 2.483 de tone de material antiderapant pentru a asigura circulatia rutiera în conditii de…

- CA MELCUL… Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat, la sfarsitul lunii noiembrie anul trecut, ca s-au depus cinci oferte in cadrul procedurii de achizitie publica a contractului „Proiectare si executie Varianta de ocolire a Municipiului Barlad”. Valoarea estimata…

- O echipa de specialisti din cadrul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere se va deplasa la Cluj si împreuna cu angajatii DRDP Cluj va inspecta stadiul celor 12,44 km de autostrada. “În aceasta dimineața este stabilita recepția pentru cei 12,45 km ai…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat vineri ca mai multe proiecte pentru fluidizarea traficului din Bucuresti vor fi finantate din Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014 – 2020.Citeste si: Tudose RUPE TACEREA: Ce spune premierul despre…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat ca va impune restrictii de circulatie autovehiculelor comerciale, in perioada 24-26 decembrie, pe Autostrada Soarelui (A2) si pe doua drumuri nationale, DN 7 si DN 39.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a reusit performanta unica de a desemna castigatoarea unei licitatii o firma fara angajati si in lichidare judiciara....

- Lotul 3 al autostrazii Sebes – Turda, de 12,5 km ar putea fi deschis circulatiei in luna ianuarie. Ar fi trebuit inaugurat luna trecuta, insa au aparut cateva neconcordante fata de proiect. Potrivit unor surse ale publicației economica.net, receptia nu a putut fi facuta din cauza ca, printre altele,…

- CNAIR – sute de km de drum național reabilitați, poduri consolidate și zeci de proiecte deblocate in anul 2017. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a receptionat 15,4 kilometri de autostrada, lungimea totala a soselelor de mare viteza ajungand la 748. Alti 21 de kilometri…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a reabilitat anul acesta sute de kilometri de drum national, a consolidat poduri consolidate, a deblocat zeci de proiecte si a dat in folosinta...

- Autostrada MUZEU, Gilau-Nadașelu, va putea fi folosita numai din 2019 pentru ca numai atunci va fi dat în folosinșa podul care sa lege drumul de A3, Gilau - Câmpia Turzii. ”Am semnat contractul, am dat ordinul de începere a lucrarilor…

- Prim-ministrul Romaniei, Mihai Tudose, și vicepremierul Marcel Ciolacu au avut, așa cum am anunțat, o intalnire cu președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, și prefectul județului, Eva Andreaș, inainte de plecarea la summit-ul balcanic de la Belgrad. Cei patru oficiali au discutat despre…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat un contract pentru supervizarea lucrarilor pe lotul 2 al autostrazii Bucuresti-Brasov, parte din A3, contract cu o valoare estimata de pana la 11,44 milioane lei (2,5 milioane euro), fara TVA, potrivit unui anunt publicat…

- CNAIR sustine ca executia lucrarii va fi finalizata in doar patru luni Violeta Stoica Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a semnat, in cele din urma, la doi ani de la deschiderea procedurii de achiziție, contractul pentru proiectarea și execuția variantei de ocolire a orașului…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat, marți, contractul de proiectare și execuție pentru varianta de ocolire a orașului Comarnic, in valoare de peste 17 milioane de lei, fara TVA, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. Contractul a fost încheiat…

- Ministerul Transporturilor a aprobat cererea de finanțare pentru proiectul „Construcția Autostrazii Targu Mureș – Ogra – Campia Turzii” depus de Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere in calitate de Beneficiar al finanțarii nerambursabile alocate in cadrul Programului Operațional…

- Lotul 3, între Aiud si Decea, a fost construit de compania italiana Tirrena Scavi si este primul finalizat dintre cele patru de pe traseul de peste 70 de kilometri cuprins între Sebes (Alba) si Turda (Cluj). "Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere cauta…