- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliiei Române informeaz c la aceast or (700 12 decembrie 2018) nu sunt semnalate drumuri naionale sau autostrzi cu circulaia întrerupt din cauza vreunui eveniment rutier sau a condiiilor meteorutiere nefavorabile.Se menin cele 5 drumuri naio...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliiei Române informeaz c pe DN 7 la kilometrul 211500 în localitatea Proieni judeul Vâlcea o platform cu 2 autoturisme a intrat în balans i a ptruns pe contrasens unde a intrat în coliziune frontal cu un autocamion care circu...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 7, la kilometrul 211 500, in localitatea Proieni, judetul Valcea, o platforma cu 2 autoturisme a intrat in balans si a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune frontala cu un autocamion care circula regulamentar.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliiei Române informeaz c la aceast or nu sunt semnalate evenimente rutiere care s impun restricii de circulaie pe drumurile naionale sau autostrzile rii. În judeul Vâlcea pe DN7 se execut în intervalul 14 16 noiembrie l...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 65, in localitatea Bals, judetul Olt, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate 4 autovehicule un autocamion, un autoturism si 2 autoutilitare .Potrivit INFOTRAFIC, cauza producerii a fost depasirea neregulamentara,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier, nici probleme majore privind fluenta traficului pe arterele principale.Pe Autostrada A2 Bucuresti ndash;…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliiei Române informeaz c la aceast or nu sunt semnalate evenimente rutiere care s impun oprirea circulaiei pe drumurile naionale sau pe autostrzi.În ceea ce privete fluena traficului semnalm c se circul îngreunat în condiii de cea...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliiei Române informeaz c pe DN Centura Bucureti la kilometrul 16100 în localitatea Pantelimon judeul Ilfov a avut loc un accident rutier în care 2 autoturisme au intrat în coliziune frontal ca urmare a unei ptrunderi pe contrasens...