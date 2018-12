Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliiei Române informeaz c pe DN 7 la kilometrul 211500 în localitatea Proieni judeul Vâlcea o platform cu 2 autoturisme a intrat în balans i a ptruns pe contrasens unde a intrat în coliziune frontal cu un autocamion care circu...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia intrerupta din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile. Se mentin cu circulatia intrerupta 7 drumuri nationale, respectiv: 1.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Magistrala 800, la kilometrul feroviar 209+400 de metri, o persoana care nu s-a asigurat a fost lovita de trenul R 1580 Constanta - Bucuresti, in Statia de cale ferata Murfatlar, judetul Constanta. In urma impactului, persoana…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 65, in localitatea Bals, judetul Olt, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate 4 autovehicule un autocamion, un autoturism si 2 autoutilitare .Potrivit INFOTRAFIC, cauza producerii a fost depasirea neregulamentara,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliiei Române informeaz c la aceast or nu sunt semnalate evenimente rutiere care s impun oprirea circulaiei pe drumurile naionale sau pe autostrzi.În ceea ce privete fluena traficului semnalm c se circul îngreunat în condiii de cea...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeazaca, din cauza unui incendiu de vegetatie produs in apropierea suprafetei carosabile, la kilometrul 54, in zona localitatii Corbii Mari, judetul Dambovita, circulatia rutiera este oprita pe ambele sensuri pe Autostrada A1 Bucuresti…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera va fi inchisa astazi, in intervalul orar 12:00 ndash; 19:30, pe DN 7C Transfagarasan, intre kilometrii 143 Cartisoara si 131 Balea Cascada , judetul Sibiu, pentru desfasurarea competitei "Raliului Sibiului…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este oprita in ambele sensuri pe DN 56Craiova ndash; Maglavit, in afara localitatii Galicea Mare, judetul Dolj, din cauza unui accident.O autobasculanta, al carui conducator auto nu s a asigurat la efectuarea…