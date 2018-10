InfoTrafic: Se executa lucrari de reparatii pe Autostrada Soarelui!

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in aceasta dimineata nu sunt semnalate evenimente rutiere care sa impuna oprirea circulatiei pe drumurile nationale sau pe autostrazi si nici probleme semnificative de fluenta a traficului pe aceste artere principale.Pe sensul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier.Pana la data de 04 noiembrie 2018, pe sensul Bucuresti Constanta al Autostrazii A2, se executa lucrari…

- La aceasta ora nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier, informeaza Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane.Pe DN 15, in localitatea Sanpaul, judetul Mures, sunt efectuate lucrari la pasajul peste calea ferata…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca marti, pana la ora 18,00, se vor executa lucrari de reparatii la carosabilul pe Autostrada A1, pe sensul Sibiu catre Deva, pe tronsonul kilometric 276+900 metri - 277+800 metri, fiind restrictionata circulatia pe prima banda…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia este ingreunata pe Autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta, pe sensul catre Capitala, la kilometrul 115, in zona localitatii Tudor Vladimirescu, judetul Calarasi, din cauza unui eveniment rutier in care au fost…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane atentioneaza soferii care circula astazi pe A1, zona Sibiu, sa ruleze cu prudenta sporita, pentru ca se fac lucrari de reparatii ale carosabilului si sunt restrictionate doua benzi. Pe A1 Sebes-Sibiu (sensul catre Sibiu, centura municipiului),…

- Traficul rutier pe Autostrada Bucuresti-Constanta este oprit la kilometrul 185 (localitatea Ciocarlia), pe sensul catre Capitala, din cauza unui autoturism care a luat foc (defectiune tehnica), informeaza Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane. Nu sunt victime si se actioneaza…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in județul Covasna, traficul rutier este blocat pe DN11 Brasov- Targu Secuiesc, pe raza comunei Moacsa, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate un autoturism și un autotren. De asemenea, in Capitala, traficul…