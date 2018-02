Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile, nici probleme majore privind fluenta traficului pe arterele principale. In…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Maramures, circulatia feroviara pe Magistrala 400 s-a reluat in conditii normale. Din cauza imobilizarii pe sine a unui tren de marfa, cu defectiuni tehnice la locomotiva, traficul fusese intrerupt intre localitatile…

- S-a circulat cu dificultate pe DN 6, intre Herculane și Caransebeș. Pe raza localitații Armeniș, doua tiruri care nu au pastrat distanța regulamentara s-au frecat reciproc, in timp ce treceau unul pe langa altul. Ambele tiruri erau inmatriculate in strainatate. ”Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul…

- Doi barbati si o femeie si au pierdut viata sambata dupa amiaza, in urma unui teribil accident rutier petrecut la iesirea din municipiul Orastie inspre Sebes, informeaza Antena3.ro. "Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Huneodara, traficul este blocat…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca manevrele pentru transportul maritim si fluvial in portul Mangalia au fost reluate. Drept urmare, in prezent toate cele 4 porturi sunt deschise. ...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora traficul auto se desfasoara dificil, in conditii de ceata densa pe mai multe artere rutiere din tara. Read More...

- Pe sensul de mers catre Capitala, un tir a derapat in banda de urgenta si a lovit glisierele marginale, potrivit Infotrafic. Autoturismul din spatele TIR-ului a franat brusc pentru a evita impactul, iar in acelasi mod s-a format un carambol de 3 autoturisme, care au intrat in coliziune din…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu mai exista drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vremii nefavorabile si nici accidente rutiere care sa impuna restrictii de circulatie pe aceste artere.

- UPDATE ora 09:45 – Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier a revenit la normal pe DN15C Targu Neamt – Piatra Neamt , unde anterior a fost blocat la km 37+700,in zona localitatii Agapia (judetul Neamt), dupa ce un tir a pierdut controlul directiei…

- Cum se circula in Romania la aceasta ora? Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile, nici probleme semnificative privind fluenta traficului…

- Zapada care a cazut in mai multe zone din țara nu a creat probleme la nivelul drumurilor naționale. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane a informat in aceasta dimineața ca nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier…

- DN1R, denumit Transursoaia, intre Poiana Horea (judetul Cluj) si Matisesti (judetul Alba), pe tronsonul kilometric 58 – 62, este inchis in perioada de iarna, din cauza nivelului scazut de viabilitate, anunța Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane. Read More...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unui eveniment rutier o platforma care transporta un autoturism s a rasturnat pe carosabil , circulatia pe sensul catre Sebes al autostrazii A1 Sibiu ndash; Sebes este momentan oprita la km 273, in zona localitatii…

- 13.00 Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Brasov, circulatia rutiera pe DN73 Brasov – Campulung s-a reluat in conditii normale. 10.30 Circulatia rutiera pe DN73 Brasov – Campulung s-a reluat (pentru vehiculele cu masa totala maxima autorizata mai…

- Prima ninsoare face victime in judetul Constanta. Un autoturism BMW seria 6 a fost serios avariat astazi dupa ce, din cauza carosabilului umed soferul a pierdut controlul volanului si a intrat in parapet. In urma impactului destul de violent autoturismul a fost avariat in partea din fata si a fost nevoie…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unui eveniment rutier, circulatia auto pe DN73 (E574) Brasov – Campulung este oprita pe ambele sensuri la km 100, in zona localitatii brasovene Moeciu. Pe fondul neadaptarii vitezei intr-o curba, un autotren (fara…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, marți dimineața, pe autostrada A1 Sibiu – Deva, traficul rutier se desfasoara ingreunat din cauza cetii dense. Intre kilometrii 265 si 276 si intre kilometrii 316 si 369 vizibilitatea este sub 50 de metri. ”Reamintim ca cea…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeazaca pe DN1, la kilometrul 110, in localitatea Predeal, judetul Brasov, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate 2 autoturisme. Cauza producerii a fost depasirea neregulamentara, incident in urma caruia au rezultat…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul pe mai multe artere rutiere din judetele Brasov, Buzau si Constanta se desfasoara ingreunat, in conditii de ceata densa.Pentru a preintampina producerea unor evenimente rutiere nedorite, sfatuim conducatorii auto…

- COD GALBEN. Se afla sub atentionare judetele Vrancea, Galati, Iasi, Neamt, Vaslui si Bacau. Atentionarile sunt valabile pana la ora 11.00. Si judetul Constanta este sub cod galben de ceata, dar numai pana la ora 8.00. Ceata determina scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca valorile de trafic sunt intense pe DN1 intre Frasinet si Comarnic, precum si intre Poiana Tapului si Busteni, pe sensul de mers catre munte, formandu-se coloane de autoturisme, care circula cu o viteza de aproximativ 30 -…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la ora transmiterii acestei știri nu exista accidente rutiere care sa impuna restrictii de circulatie pe vreun drum national sau autostrada care tranziteaza tara si nici probleme majore de fluenta a traficului pe arterele…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane a anunțat, marți, ca pe DN1, intre Nistoresti si Comarnic, si intre Poiana Tapului si Busteni, pe sensul de mers catre munte, se merge bara la bara, autoturismele circuland in coloana cu o viteza de aproximativ 20 km/h.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza, marti, ca pe DN1, intre Nistoresti si Comarnic, precum si intre Poiana Tapului si Busteni, pe sensul de mers catre munte, valorile de trafic sunt ridicate, formandu se coloane de autoturisme care circula cu o viteza de aproximativ…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu exista accidente rutiere care sa impuna restrictii de circulatie pe vreun drum national sau autostrada din tara.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul pe mai multe artere rutiere din zona se desfasoara ingreunat, in conditii de ceata densa (vizibilitate 50- 200 de metri). Read More...

- UPDATE: Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca in judetul Valcea, traficul a fost reluat, pe un fir alternativ in ambele sensuri, pe DN7 Ramnicu Valcea – Sibiu, la kilometrul 238. Din cauza accidentului si a ...

- Un accident rutier s-a produs in aceasta dupa amiaza pe DN2, in apropierea localitații Ruginești. Din primele informații, un tir a oprit pe banda de urgența, la intersecția drumului spre Ruginești cu DN2, moment in care a fost lovit din spate de doua autovehicule. In urma producerii coliziunii,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN2, in comuna Ruginesti, judetul Vrancea, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme. Cauza producerii este nepastrarea distantei de siguranta dintre autovehicule, iar in urma evenimentului…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca miercuri se executa lucrari de reparatii asupra carosabilului pe Autostrada A1 Sibiu – Deva. Restrictii de circulatie sunt pe benzile unu si de urgenta ale sensului de mers Deva – Sibiu, pe tronsoanele kilometrice: 253– 254…

- UPDATE ora 08:00 – Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera a fost reluata, in conditii normale, pe DN2 Bacau – Adjud. Reamintim ca din cauza unui accident rutier s-a circulat pe un fir, alternativ, in ambele sensuri in localitatea Nicolae Balcescu.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN2 Bacau –Adjud, traficul rutier se desfasoara pe un fir alternativ. Pe raza comunei Nicolae Balcescu, s-a produs un accident rutier grav. O persoana a fost accidentata mortal de un autotren in timp ce traversa pe trecerea…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca manevrele in toate cele patru porturi: Constanta Nord, Constanta Sud, Midia si Mangalia au fost reluate, atat pentru transportul maritim, cat si pentru cel fluvial. ...

- UPDATE ora 06:30 – Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Neamt, circulatia pe DN15Bacau – Piatra Neamt s-a reluat in conditii normale. Din cauza unui accident rutier in care au fost implicate un pieton si un autoturism, traficul fusese oprit pe ambele…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la ora la 17:30, pe DN1, kilometrul 99+600 de metri, in localitatea Nistoresti, judetul Prahova, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme.

- Manevrele in Porturile Constanța Nord și Constanța Sud au fost suspendate, duminica dupa-amiaza, atat pentru transportul maritim, cat și pentru cel fluvial. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informeaza ca masura a fost dispusa din cauza ceții…

- Ninge abundent pe autostrada A3 Turda – Gilau (în judetul Cluj). Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Române informeaza conductorii auto ca se circula în condiții de iarna.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora exista ceata densa pe autostrazile tarii, cu vizibilitate intre 50 si 100 de metri, cu precadere pe Autostrada A3, intre Turda si Bors Read More...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe parcursul zilei, pana in jurul orei 17.00, pe Autostrada A1 Sibiu-Deva, se vor executa lucrari de reparatii a carosabilului. Lucrarile sunt pe benzile unu si cea de urgenta ale sensului de mers Deva catre Sibiu, pe urmatoarele…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul auto pe DN73 (E574) Campulung - Brasov este oprit pe ambele sensuri in zona localitatii argesene Dambovicioara, aproape de limita cu judetul Brasov, dupa ce incarcatura un TIR incarcat cu containere metalice goale…

- Circulația feroviara este blocata, luni dimineața, pe Secțiunea de cale ferata 802, din cauza unui tren care a deraiat la kilometrul 12+780, pe ruta Calarași - Ciulnița, informeaza Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane. 4178797 Potrivit sursei citate, în acest…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane ofera informațțile dimineții cu privire la situația traficului. Așadar, e bine de știut ca pe autostrada A3 Turda - Gilau si pe mai multe artere rutiere din judetele Bihor si Cluj circulatia auto se desfasoara in conditii de ceata.

- Incidentul a avut loc în jurul orei 19,40 și s-au format coloane mari de autovehicule pe ambele sensuri. ”Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Române informeaza ca traficul rutier pe DN1 Turda - Aiud este oprit pe ambele sensuri la km 433+500…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca luni dimineata, pe autostrada A2 Bucuresti – Constanta si pe numeroase artere rutiere importante din tara, circulatia auto se desfasoara in conditii de ceata densa. Fenomenul este semnalat in judete precum Teleorman, Giurgiu, Constanta, Tulcea, Cluj, Harghita, Alba, Bistrita-Nasaud si…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca luni dimineața traficul rutier se desfașoara cu dificultate, in condiții de ceața densa pe mai multe drumuri din județul Alba. Vizibilitatea a scazut, local sub 200 m și izolat sub 50 m. Zonele vizate in județul Alba sunt:…