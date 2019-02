Stiri pe aceeasi tema

- Circulația se desfașoara in condiții de iarna in partea de vest a țarii. Ninge pe raza de responsabilitate a DRDP Timișoara, pe intreaga suprafața a județelor Caraș-Severin și Hunedoara și izolat in rest. De ieri de la ora 17.00, pana astazi la ora 05.30, drumarii au intervenit cu 174 de utilaje, 1.363…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca la aceasta ora nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vremii nefavorabile. Sunt insa inchise transportului maritim si fluvial toate porturile de la Marea ...

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca la aceasta ora nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile si nici probleme semnificative de fluenta ...

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane a anuntat care este situatia traticului in tara, la aceasta ora. Circulatia este restrictionata pe mai multe drumuri nationale, iar portul Mangalia este inchis, din cauza vantului puternic.Din cauza ninsorilor din ultimele zile, autoritatile au impus mai…

- Circulația se desfașoara in condiții de iarna pe drumurile din vestul țarii. 288 de utilaje de deszapezire au acționat pe durata intregii nopți. Este cod portocaliu! Conform Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara, la primele ore ale dimineții circulația se desfașoara in condiții de iarna…

- Circulația rutiera se desfașoara in condiții de ceața, luni dimineața, pe Autostrada A 1 București–Pitești, in special la intrarea in Capitala, Autostrada A 3 București–Ploiești, precum și pe mai multe drumuri din estul și sudul țarii, vizibilitatea fiind sub 100 de metri, scrie Mediafax.Potrivit…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia intrerupta din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile, nici probleme semnificative privind fluenta traficului pe arterele ...

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca la aceasta ora sapte sectoare de drum national sunt inchise, in principal din cauza unor probleme la partea crosabila, ca nu sunt drumuri cu circulatia oprita ca urmare a unor evenimente rutiere sau a vremii, iar porturile Midia si Mangalia sunt inchise…