Infotrafic: Restrictii de tonaj pe DN 7, intre Pitesti – Valcea – Vestem. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in zilele de 23 ianuarie (in intervalul orar 16:00 – 22:00) si 24 ianuarie (in intervalul orar 06:00 – 22:00), cu ocazia zilei Unirii Principatelor Romane, circulatia vehiculelor rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, este interzisa pe ambele sensuri ale DN 7 Pitesti (iesire din municipiu) – Ramnicu Valcea – Vestem (intersectie cu DN1).