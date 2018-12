InfoTrafic: Restrictii de circulatie din pricina ninsorilor. Portul Mangalia este inchis

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, dincauza ninsorilor din ultimele zile, sunt impuse urmatoarele restrictii in traficul rutier, feroviar si maritim: Circulatia rutiera pe DN 67C Novaci – Ranca este inchisa pe tronsonul kilometric 16 – 34+800 de metri, in…

- Accident rutier in aceasta dimineata pe DN2 E85 , la intrarea in localitatea Calimanesti dinspre Adjud, in judetul Vrancea. O coliziune a avut loc intre doua autoturisme. Circulatia rutiera a fost oprita.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca cinci persoane au…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, circulatia rutiera pe DN1A Ploiesti ndash; Brasov va fi intrerupta in data de 1 Decembrie 2018, in intervalul orar 14.00 ndash; 15.00, pe tronsonul kilometric…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia intrerupta din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile. Se mentin insa 6 drumuri nationale inchise din alte motive, respectiv:…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia intrerupta din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile. Se mentin cu circulatia intrerupta 7 drumuri nationale, respectiv: 1.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN2H Radauti – Vicovu de Jos, in zona localitatii Horodnicu de Jos (judetul Suceava), a avut loc in jurul orei 07.05 o coliziune intre un autoturism si o caruta. Traficul rutier este intrerupt pe ambele sensuri. In urma…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe A 1 Timisoara Arad, la kilometrul 501, localitatea Sercaia Mare, a avut loc un eveniment rutier, in care au fost implicate un autocamion si un autoturism .In urma evenimentului o persoana a fost ranita usor. Traficul rutier…

- Pe Autostrada A1, circulatia este oprita pe sensul Deva catre Sibiu, la kilometrul 275, din cauza unei autoutilitare aflate pe banda de urgenta care a luat foc, fara a rezulta victime, informeaza Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane.Traficul este restrictionat si pe celalalt…