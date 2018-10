Stiri pe aceeasi tema

- CentrulINFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeazaca a fost reluata circulația in porturile Constanța Nord și Constanța Sud - Agigea, dupa ce anterior au fost inchise, din cauza unui val de ceața densa. Tag-uri Institutii: CentrulINFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 6, in localitatea Orsova, judetul Mehedinti, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate un autocamion si un autoturism.Cauza producerii a fost depasirea neregulamentara de catre soferul autoturismului,…

- Traficul rutier este oprit, luni dimineata, pe DN 22A Harsova - Tulcea, pe raza localitatii Ciucurova, judetul Tulcea, din cauza unui accident, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, scrie Agerpres. Potrivit sursei citate, pe fondul neadaptarii vitezei intr-o…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza numarului mare de autovehicule, circulatia rutiera pe sensul catre Capitala al autostrazii A1 Pitesti Bucuresti se desfasoara pe tronsonul kilometric 17 10 in conditii de aglomeratie. La intrarea in municipiul Bucuresti…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis avertizarea nowcasting de vreme severa, tip Cod Galben, valabila pentru judetele Constanta si Tulcea. Potrivit sursei citate avertizarea este in vigoare, deocamdata, pana la ora 06.00, timp in care in zonele mentionate se vor semnala intensificari ale vantului…

- Traficul se desfasoara vineri pe o singura banda pe breteaua de acces din Centura Capitalei DNCB catre Autostrada A2 Bucuresti Constanta, pe sensul catre litoral, la kilometrul 12, din cauza unui autotren ramas imobilizat, din cauza unei defectiuni tehnice, informeaza Infotrafic. Potrivit unui comunicat…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A2 Bucuresti – Constanta, circulatia rutiera este ingreunata la kilometrul 198, pe sensul catre litoral, in zona localitatii Medgidia, judetul Constanta, din cauza unui eveniment rutier in care au fost implicate…

- Traficul rutier pe Autostrada Bucuresti-Constanta este oprit la kilometrul 185 (localitatea Ciocarlia), pe sensul catre Capitala, din cauza unui autoturism care a luat foc (defectiune tehnica), informeaza Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane.Nu sunt victime si se…