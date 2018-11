Infotrafic: Porniti la drum? Cum se circula in aceasta dimineata pe drumurile din tara

Stiri pe aceeasi tema

- Angajatorii din Spatiul Economic European (SEE) ofera, prin intermediul retelei Eures Romania, 2.338 locuri de munca, majoritatea vacante in Spania, Germania, Marea Britanie si Danemarca, se arata intr-un comunicat de presa al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Astfel, conform…

- „Energie in școlile copilariei”, programul derulat de compania E.ON Romania si dedicat imbunatațirii condițiilor de studiu si eficientizarii consumului de energie prin iluminarea bazata pe tehnologie led a salilor de clasa,a continuat si in acest an in scoli si licee din judeteleTimis, Hunedoara, Sibiu,…

- Numarul total al persoanelor care s-au prezentat la vot pana la ora 19,00 este de 3.731.704, dintre care in mediul urban au votat 1.829.816, iar in mediul rural - 1.901.888. In strainatate au votat pana la ora 21,00 un numar de 121.118 cetateni. Potrivit BEC, in Bucuresti au votat 15,74 %…

- Participarea la vot pe judete si in strainatate Pâna la ora 13,00, au votat la referendumul pentru redefinirea familiei 11,67% dintre alegatori, potrivit datelor centralizate de Biroul Electoral Central. Numarul total al persoanelor care s-au prezentat la vot pâna la ora 13,00…

- Prezenta la urne: 3,78% alegatori au votat in tara Pâna la ora 16,00, au votat la referendumul pentru redefinirea familiei 3,78% dintre alegatori, a anuntat sâmbata Biroul Electoral Central. Numarul total al persoanelor care s-au prezentat la vot pâna la ora 16,00 este…

- Anul acesta, 27 de persoane s-au intoxicat cu monoxid de carbon, iar dintre acestea 5 au decedat, in aria de activitate a Delegaz. Majoritatea intoxicațiilor au fost cauzate de sistemele de evacuare a gazelor arse nefuncționale sau cu defecțiuni. Potrivit specilistilor Delgaz Grid, numai in primele…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) vineri, 7 septembrie, erau inregistrate, la nivelul intregii țari, 25.460 locuri de munca, in județul Cluj fiind disponibile peste 1.100. Situația…

- Competitia a fost organizata de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Mihail Grigore Sturdza” Iasi, in ultimele zile ale lunii august. La startul concursului s-au aliniat loturile reprezentative ale inspectoratelor județene pentru situații de urgența din 12 judete ale tarii (Bacau,…