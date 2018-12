Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic avertizeaza ca, din cauza carosabilului ud, a precipitatiilor sub forma de lapovita si a temperaturilor scazute, este posibil sa se formeze polei. Sunt vizate, in principal, A1 si A2, drumurile din judetele Arad, Arges, Botosani si Ilfov, dar si municipiul Bucuresti.Potrivit…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza carosabilului ud, a precipitatiilor sub forma de lapovita si a temperaturilor scazute este posibil sa se formeze polei.Din cauza temperaturilor scazute si a carosabilului ud sunt conditii de formare a poleiului…

- Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Române, din cauza carosabilului ud, a precipitatiilor sub forma de ploaie si a temperaturilor scazute este posibil sa se formeze polei. Din cauza temperaturilor scazute si a carosabilului ud sunt conditii de formare…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza carosabilului ud, a precipitatiilor sub forma de ploaie si a temperaturilor scazute este posibil sa se formeze polei. Din cauza temperaturilor scazute si a carosabilului ud sunt conditii de formare a poleiului pe…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Politiei Judetene Prahova, Marian Popescu, Consiliul Judetean Prahova a primit doua sanctiuni sub forma de avertisment dupa ce pe Drumul judetean 100B, in localitatea Baraitaru, si pe drumul judetean 100E, in localitatea Scorteni, au avut loc doua accidente rutiere…

- Traficul feroviar este intrerupt, in aceasta dimineata, pe sectia de cale ferata Simeria-Petrosani, in zona statiei CF Gurasada, judetul Hunedoara, dupa ce locomotiva trenului Regio 2042, care se deplasa pe relatia Simeria-Petrosani, s-a defectat. Centrul Infotrafic anunta ca, din acest motiv, doua…

- Dosarul deschis ca urmare a unei plangeri formulate pe numele soților Iohannis este instrumentat de Parchetul General, procurorul care face ancheta fiind Cristian Lazar, au declarat surse judiciare pentru STIRIPESURSE.RO.Potrivit surselor menționate,notarul reclamat a fost audiat, fiind ridicate…

- Circulatia pe Autostrada A1 Bucuretti – Pitesti a fost oprita vineri pe ambele sensuri, la km 69 (localitatea Petresti), din cauza unui incendiu de vegetatie izbucnit in apropierea drumului, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Conducatorii auto sunt…