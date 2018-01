Stiri pe aceeasi tema

- Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice au indisponibilizat, in ultima saptamana, bunuri in valoare de aproape 11,5 milioane de lei si au confiscat 570.260 de tigarete, in cauzele instrumentate fiind instituite masuri asiguratorii asupra unor bunuri in valoare totala de aproape…

- Pe tronsonul kilometric 193-212, Medgidia - Murfatlar - Constanta, al autostrazii 2 Bucuresti - Constanta si pe autostrada 4 Ovidiu - Agigea, circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna, respectiv ninsoare si strat subtire de zapada framantata, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane.

- Politistii structurilor teritoriale de ordine publica, sub coordonarea Directiei de Ordine Publica a Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), au aplicat amenzi in valoare de 115.000 lei in urma verificarilor, efectuate la nivel national, asupra sistemelor de securitate ale unor obiective.

- Traficul se desfasoara cu dificultate, sambata, pe mai multe sectoare de drum de pe Valea Prahovei, masinile circuland si cu 20 de kilometri la ora. POlitistii recomanda rutele ocolitoare DN 1 A Sacele - Cheia - Ploiesti sau A 3 Ploiesti - Bucuresti. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General…

- Circulatia se desfasoara ingreunat, in coloane, pe Drumul National 1, Valea Prahovei, intre Frasinet si Comarnic, precum si intre Poiana Tapului si Busteni, unde masinile intainteaza, sambata, cu viteza redusa, potrivit Politiei Romane. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei…

- Traficul se desfasoara cu dificultate, sambata, pe mai multe sectoare de drum de pe Valea Prahovei, masinile circuland si cu 20 de kilometri la ora. Politistii recomanda rutele ocolitoare DN 1 A Sacele - Cheia - Ploiesti sau A 3 Ploiesti - Bucuresti.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier a revenit la valori normale pe DN1, in zona Predeal Comarnic judetul Prahova . Se circula fluent, in ambele sensuri de mers. In schimb, traficul este intens in zona Otopeni, pe sensul catre capitala. De asemenea,…

- UPDATE: Drumul National 1 este aglomerat, marti dupa-amiaza, in zona statiunilor de pe Valea Prahovei, unde se circula bara la bara si s-au format coloane de masini atat pe sensul de coborare dinspre munte, cat si pe sensul de mers catre Brasov. Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul…

- Traficul se desfasoara intens spre munte, pe DN1, formandu-se coloane de autoturisme, care circula cu o viteza de aproximativ 20 km/h, informeaza sambata Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit Politiei, valorile de trafic sunt ridicate pe DN1, intre Cornu…

- Circulatia rutiera pe Valea Prahovei, pe sensul catre munte, se desfasoara in coloana, sambata, cu o viteza de aproximativ 20 de kilometri la ora, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane. Conform Infotrafic, pe DN1, intre Cornu de Sus si Comarnic, precum si intre Poiana Tapului si Busteni, valorile…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1, intre Cornu de Sus si Comarnic, precum si intre Poiana Tapului si Busteni, valorile de trafic sunt ridicate pe sensul de mers catre munte, formandu se coloane de autoturisme, care circula cu o viteza de aproximativ…

- Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, valorile de trafic sunt intense pe DN1 intre Frasinet si Comarnic, precum si intre Poiana Tapului si Busteni, pe sensul de mers catre munte, formandu-se coloane de autoturisme care circula cu o viteza de aproximativ 30 - 40 de kilometri la ora.…

- Pe DN 1, intre Frasinet si Comarnic si intre Poiana Tapului si Busteni, pe sensul de mers catre munte, precum si intre Azuga si Poiana Tapului, pe sensul de mers catre capitala, s-au format coloane de masini, circulatia desfasurandu-se cu 30/40 de kilometri pe ora. Centrul Infotrafic din…

- Traficul rutier este intens pe DN1, pe Valea Prahovei, intre Frasinet si Comarnic, precum si intre stațiunile Sinaia si Busteni, pe sensul de mers catre munte. In aceste zone s-au format coloane de autoturisme care se deplaseaza cu o viteza de aproximativ 30 km/h. Potrivit Inspectoratului General al…

- Circulatia rutiera pe Valea Prahovei, pe sensul catre munte, se desfasoara in coloana, cu o viteza de aproximativ 20 de kilometri la ora, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane, citat de News.ro . Pe DN1, intre Nistoresti si Comarnic, precum si intre Poiana Tapului si Busteni, pe sensul de mers…

- Pe DN1, intre Nistoresti si Comarnic, precum si intre Poiana Tapului si Busteni, pe sensul de mers catre munte, valorile de trafic sunt ridicate, formandu-se coloane de autoturisme care circula cu o viteza de aproximativ 20 km/h, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane.

- Inspectoratul General al Politiei Romane organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de sef serviciu la Serviciul investigarea criminalitatii la regimul fondurilor publice si a coruptiei Directia de Investigare a Criminalitatii Economice, prevazuta cu gradul profesional de comisar sef de politie. Concursul…

- Mai multe acțiuni de control au avut loc sambata, in toata țara, polițiștii acordand amenzi in valoare totala de aproximativ 1,7 milioane de lei. Actiunile de control au avut loc ieri in toata tara și au fost destinate prevenirii faptelor antisociale si menținerii ordinii si sigurantei public. In urma…

- Potrivit primelor date, ar avea loc percheziții la o clinica din Cluj-Napoca, dar și in alte locații. Printre cei vizati s-ar numara si medicul Mihai Lucan, conform Antena 3. UPDATE: Politistii efectueaza, miercuri dimineata, cinci perchezitii pentru destructurarea unei grupari infractionale…

- Politistii din Tulcea au ridicat in vederea confiscarii aproape 170.000 de tigarete de contrabanda de la doi barbati, depistati in trafic, care au fost arestati preventiv. "La data de 14 decembrie, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Tulcea au depistat in trafic doua persoane care transportau…

- In ultima saptamana, in urma actiunilor desfasurate in domeniul verificarii sistemelor de securitate de politistii de la ordine publica, au fost aplicate peste 250 de amenzi, in valoare a de aproape 200.000 de lei. Potrivit IGPR, in perioada 6 12 decembrie a.c, sub coordonarea Directiei de Ordine Publica…

- Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR) a anuntat ca, in ultima saptamana, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice a Inspectoratului General al Politiei Romane, politistii au efectuat 87 de perchezitii domiciliare si au pus in aplicare 55 de mandate de aducere,…

- Potrivit Centrului Infotrafic al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), traficul feroviar este oprit pe magistrala 400, la intrarea in statia Ticau, judetul Maramures, dupa ce trenul Regio 4047 Jibou - Baia Mare a lovit o masina, la o trecere la nivel cu calea ferata. In urma accidentului,…

- În urma cu puțin timp, un accident rutier grav a avut loc în apropiere de localitatea Crucea. O cisterna și o basculanta s-au facut praf! Șoferul cisternei a fost încarcerat, barbatul fiind scos dintre fiarele contorsionate cu traumatism toracic. Persoana ranita a fost transportata…

- Polițiștii bucureșteni au descins la 21 de adrese din Capitala și județul Parhova intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 22 de milioane de lei. Polițiștii din București efectueaza 21 de perchezitii domiciliare, in Capitala si in judetul Prahova, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul…

- Politistii bucuresteni pun in aplicare, joi, 21 de mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si in judetul Prahova, intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul publicitatii, transporturilor si comertului cu materiale de constructii si material lemnos, cu un prejudiciu estimat la…

- Traficul este restricționat duminica seara pe DN1 pe prima banda a sensului de mers catre București urmare a producerii unui accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme la kilometrul 99+600 de metri, in localitatea Nistorești, județul Prahova. Centrul Infotrafic din Inspectoratul…

- Traficul este infernal din cauza numarului mare de mașini, pe DN1, între Bușteni și Comarnic, pe sensul de mers catre București, coada imensa de autoturisme întinzându-se pe kilometri întregi. Mai mult decât atât, din cauza ploiii, miile de turiști aflați la munte…

- Circulatia pe Valea Prahovei se desfasoara in coloana duminica la pranz, traficul fiind ingreunat in special intre Predeal si Busteni si intre Sinaia si Comarnic, pe sensul de mers catre Bucuresti, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane.

- Politia Romana, prin Directia Arme, Explozivi si Substante Periculoase, actioneaza la nivel national, in perioada 21 noiembrie 2017 – 5 ianuarie 2018, pentru prevenirea oricaror evenimente negative generate de nerespectarea legislatiei privind obiectele pirotehnice, potrivit unui comunicat al Inspectoratului…

- Din cauza numarului mare de masini care se deplaseaza dinspre statiunile montane catre Capitala, se circula ingreunat pe DN1, intre Predeal si Busteni, precum si intre Posada si Comarnic. "Valorile de trafic sunt in crestere si ne asteptam ca in orele urmatoare acestea sa fie din ce in ce…

- Din primele informații sosite de la fața locului, se pare ca este vorba despre o coliziune intre un autoturism și un autotren, aceasta soldandu-se cu patru victime, dintre care doua incarcerate. La fața locului s-au deplasat cei de la Poliție, SMURD, dar și pompierii, ce au intervenit pentru descarcerarea…

- Se circula in conditii de aglomeratie la iesirea de pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti in DN7 Pitești – Ramnicu Valcea, informeaza Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane. In jurul pranzului, in comuna argeșeana Bascov se formase coloana de autoturisme, in miscare,…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), Georgian Dragan, a anuntat, joi, ca, s-au format deja coloane de masini pe Drumul National (DN) 1, pe o distanta de 4-5 kilometri, insa masinile nu sunt in stationare. "In aceasta perioada, in fiecare zi vor actiona…

- Politistii din Alba desfasoara actiunea „Foc de artificii”prin care se urmareste prevenirea evenimentelor negative generate de nerespectarea prevederilor legale care reglementeaza detinerea, comercializarea, importul, depozitarea si folosirea articolelor pirotehnice de catre persoanele fizice si juridice…

- Circulația rutiera se desfașoara in condiții de ceața densa, cu vizibilitate sub 100 de metri, sambata dupa-amiaza, pe autostrada A3 București - Ploiești, informeaza Centrul Infotrafic al Poliției Romane. Polițiștii le recomanda conducatorilor auto sa manifeste prudența…

- Politistii au aplicat 112 sanctiuni contraventionale in valoare de 40.855 de lei, au retras 14 certificate de inmatriculare si au retinut un permis de conducere, in urma unei actiuni pentru verificarea legalitatii activitatii de taximetrie in zona aeroporturilor ''Henri Coanda'' Bucuresti, Cluj-Napoca,…

- Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au efectuat, in perioada 11 - 17 noiembrie, 30 perchezitii domiciliare si au pus in aplicare 22 de mandate de aducere, in cadrul unor dosare penale ce vizeaza infractiuni economice. Potrivit unui comunicat…

- Pe autostrada A3 Bucuresti - Ploiesti traficul rutier se desfasoara in conditii de ceata, sambata seara, fiind prezente palcuri de vizibilitate intre 100 si 150 de metri, anunta Centrul Infotrafic, din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR). Conform sursei citate, sambata…

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Bistrița-Nasaud, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., cerceteaza doi barbați care au introdus in țara, in scopul comercializarii,peste 1.000 de comprimate de ecstasy. La data de 15 noiembrie…

- O grupare infracționala specializata in trafic internațional de droguri a fost destructurata de polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Brașov și București, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, sub coordonarea DIICOT - Serviciul Teritorial Brașov, precizeaza intr-un comunicat…

- Centrul Infotrafic informeaza ca, din cauza numarului mare de autovehicule care se deplaseaza catre Capitala, valorile de trafic sunt intense pe Autostrada A1 București-Pitești intre kilometrii 14 și 10+500 de metri. Polițiștii recomanda conducatorilor auto sa manifeste o atitudine…

- Mai multe lucrari de plombare a suprafetei carosabile sunt programate, miercuri, pe Autostrada Soarelui, atat inspre litoral, cat si pe sensul de mers catre Capitala, potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Conform sursei citate, miercuri, in…

- In ultimele trei zile, 38 de persoane care circulau cu viteza excesiva pe autostrazi au fost depistate de politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale a Politiei Romane. Cea mai mare viteza inregistrata a fost de 211 km/h, pe A1. Astfel, pe A1, 29 de soferi au fost inregistrati…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca, saptamana viitoare, de luni pana vineri, circulatia trenurilor va fi intrerupta intre statiile Orsova (judetul Mehedinti ) si Crusovat (judetul Caras-Severin). Restrictia este necesara pentru efectuarea unor lucrari…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe parcursul zilei, pe autostrada A2 se vor executa diverse lucrari, pe sensul de mers Bucuresti ndash; Constanta, intre kilometrii 99 si 105, pe banda numarul doi, cu redirectionarea traficului pe banda unu ndash; inlocuire…

- Inceput de saptamana cu ceva restricții in trafic și cu, așa cum ne-am obișnuit aglomerație prin București. Așadar, șoferi nu plecați la drum pana nu va informați despre drumurile cu restricții și cele inchise, anunțate de polițiștii de la Centrul Infotrafic din cadrul Poliției Romane. O saptamana fara…