- Traficul rutier este restrictionat, joi, pe doua tronsoane ale DN 7 din judetul Arges, din cauza unor lucrari de intretinere, a anuntat Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, potrivit Agerpres. Restrictiile sunt aplicate in zona pasajului subteran de la Bascov…

- Un vagon de marfa fara incarcatura a deraiat sambata in judetul Brasov, dar in urma incidentului nu au fost inregistrate victime, a anuntat Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. „Pe Magistrala 300, la kilometrul feroviar 188+90 de metri, in apropiere de Statia de cale ferata…

- Un vagon de marfa fara incarcatura a deraiat, sambata, in judetul Brasov, a anuntat Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. In urma incidentului nu au fost inregistrate victime, dar circulatia feroviara se desfasoara in zona pe un singur fir, pana la remedierea problemei. "Pe…

- Atenție, șoferi! Lucrari de DN 7, in Argeș. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca miercuri, 20 martie, intre orele 08:00-18:00, pe DN 7, au loc lucrari de frezare si asfaltare pe raza județului Argeș, astfel: la kilometrul 134, in loc. Draganu, pe tronsonul kilometric…

- Doua persoane au fost ranite, vineri seara, una fiind in stare grava, dupa imapctul dintre doua mașini pe Autostrada A3 București – Ploiești, potrivit Centrului Infotrafic.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a transmis, vineri seara, ca pe autostrada A3 Bucuresti…

- Traficul rutier este ingreunat, luni dimineata, pe DN 1, unde a avut loc un accident, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, scrie Agerpres. Potrivit sursei citate, pe DN 1, in localitatea Balotesti, judetul Ilfov, a avut loc un accident rutier, in care au…

- Patru persoane au fost ranite, sambata, in urma unui accident care a avut loc pe DN 1, in zona localitații Posada, județul Prahova, traficul rutier fiind oprit, potrivit Centrului Infotrafic.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a transmis ca accidentul in care patru…

- Un om a murit și alți trei au fost raniți, in aceasta dimineața, pe DN6, dupa ce soferul unui autoturism a pierdut controlul asupra directiei de mers și a intrat pe contrasens, unde a lovit frontal un autocar plin cu muncitori. Accidentul a avut loc pe Drumul Național 6 (DN6), Caransebes - Baile Herculane,…