- UPDATE ora 15:15 – Circulatia rutiera a fost reluata pe DN12C, pe ambele sensuri de mers. Circulatia rutiera a fost blocata pe ambele sensuri, in localitatea Bicaz Chei, judetul Neamt, din cauza unui accident rutier. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN12C,…

- Traficul rutier este blocat, marti dimineata, pe DN7, Valea Oltului, la kilometrul 253, in localitatea Talmaciu, dupa ce un autotren s-a rasturnat, potrivit Politiei. "Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este oprita momentan…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane sfatuieste conducatorii auto care se deplaseaza in municipiul Pitesti si pe arterele din judetul Arges (in special cele judetene si comunale) sa ruleze cu viteza redusa, adaptata conditiilor meteo-rutiere, sa nu bruscheze comenzile masinii…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe mai multe sectoare de drumuri si autostrada, au fost afectata circulatia, din cauza inundatiilor si conditiilor de polei. Situatia traficului, luni dimineata, se prezenta astfel: De la ora 5.00, circulatia rutiera pe autostrada…

- Circulatia rutiera pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta a fost reluata in conditii normale (carosabil la negru), a informat, luni dimineata, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.

- Traficul rutier in judetul Covasna, pe DN 11 Tirgu Secuiesc - Onesti, este ingreunat, duminica dimineata, din cauza poleiului, informeaza, intr-un comunicat de presa, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, din aceasta cauza, in zona kilometrilor…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca sambata dimineata nu sunt inregistrate drumuri nationale cu circulatia oprita din cauza revarsarii unor cursuri de apa si a inundarii partii carosabile, insa traficul se desfasoara cu dificultate pe trei drumuri nationale din Bacau, Buzau si Vrancea, in…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca, vineri seara, circulatia cu bacul pe Fluviul Dunarea, intre judetele Tulcea si Galati, a fost oprita. Restrictia s-a impus din cauza desprinderii de la mal a pasarelei de imbarcare a autovehiculelor pe bacul din localitatea tulceana I.C. Bratianu.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia feroviara este oprita pe sectia de cale ferata 501, intre statiile Comanesti si Siculeni, din cauza ca doua vagoane ale unui tren de marfa, incarcate cu deseuri metalice, au deraiat in statia Ghimes, judetul Bacau.…

- O persoana a decedat si alte 4 au fost ranite grav in urma unui accident rutier care s-a produs, cu putin timp in urma, pe Drumul National 2F, la iesirea din municipiul Vaslui catre Bacau. Circulatia rutiera este oprita pe ambele sensuri pe DN 2F. Potrivit primelor informatii, doua autovehicule s-au…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia feroviara este oprita pe sectia de cale ferata 904, intre statiile Fieni si Pietrosita, in judetul Dambovita, din cauza alunecarii terasamentului la kilometrul 65+150 de metri.

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane a anuntat ca la aceasta ora, din cauza apei acumulate pe partea carosabila, circulatia rutiera este oprita pe DN10 Siriu – Sita Buzaului, in judetele Covasna si Buzau. Traficul este deviat pe ruta DN10 Siriu-Cislau ...

- Traficul este restrictionat in prezent in judetul Teleorman pe DN6, intre localitatile Ghimpati si Draganesti Vlasca, circulatia autoturismelor fiind deviata pe DN61, potrivit Infotrafic. ''Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul…

- Politistii din Curtea de Arges si cei ai Directiei Operatiuni Speciale din Inspectoratul General al Politiei Romane efectueaza, joi dimineata, 12 perchezitii domiciliare in judetul Arges, la locuintele unor persoane banuite de camata si furt. Potrivit unui comunicat de presa transmis de…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane a anuntat ca, vineri dimineața, nu mai exista drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vremii nefavorabile. De asemenea, nu sunt semnalate nici accidente rutiere care sa impuna restrictii de circulatie pe aceste ...

- Centrul Infotrafic anunta, joi seara, ca nu mai este niciun drum national cu circulatie intrerupta, dupa redeschiderea traficului pe DN 3, Baneasa – Ostrov (judetul Constanta). In continuare circulatia este blocata pe 13 drumuri judetele. cele mai multe din judetul Olt. Centrul Infotrafic anunta…

- Circulatia pe autostrazile A2 Bucuresti - Constanta, A4 Ovidiu - Agigea, pe 22 de drumuri nationale si pe 54 de drumuri judetene este inchisa din cauza vremii nefavorabile, mai multe trenuri si curse aeriene fiind anulate, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, sunt inchise…

- Circulatia feroviara a fost reluata in conditii normale pe Magistrala 300 Bucuresti - Brasov, pe firul 1 Ploiesti Sud - Ploiesti Vest, Ploiesti Vest - Bucuresti, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Reamintim ca miercuri, in Gara de Vest a municipiului Ploiesti,…

- Circulatia feroviara a fost reluata in conditii normale pe Magistrala 300 Bucuresti - Brasov, pe firul 1 Ploiesti Sud - Ploiesti Vest, Ploiesti Vest - Bucuresti, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Reamintim ca miercuri, in Gara de Vest a municipiului Ploiesti,…

- UPDATE: 12:25 – Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeazaca circulatia feroviara a fost reluata, pe firul 2 al Magistralei 500, Suceava – Bucuresti, in judetul Iasi, unde anterior a fost oprita din cauza unui accident produs in zona localitatii Cozmesti. UPDATE ora…

- Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratul General al Politiei Romane a precizat ca, la aceasta ora, se circula se circula in conditiile unui carosabil umed pe autostrazile A1 Bucuresti-Pitesti, A2 Bucuresti-Constanta si A4 Ovidiu-Agigea, unde se semnaleaza ninsoare slaba.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN2B, intre Galbinasi si Bentu in judetul Buzau , a avut loc in aceasta dimineata, in jurul orei 06.15, un accident rutier in care au fost implicate un autoturism, o autoutilitara si un tir. Accidentul s a produs pe fondul…

- Circulatia rutiera este miercuri dimineata blocata pe DN2B, intre localitatile buzoiene Galbinasi si Bentu, in urma unui accident rutier in care au fost implicate trei autovehicule, a informat Centrul Infotrafic din Politia Romana. "Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca la aceasta ora nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita sau restrictionata din cauza vreunui accident rutier sau a vremii nefavorabile. Avand in vedere insa ca ...

- Un tren in care se aflau aproximativ 120 de persoane a ramas blocat, miercuri, in zona statiei Salva (judetul Bistrita-Nasaud), dupa ce lovomotiva s-a defectat in timpul mersului. Circulatia ferovoara in zona nu este afectata.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca locomotiva trenului IR 1833 (pe relatia Iasi - Timisoara) s-a defectat in timpul deplasarii, miercuri, in zona statiei Salva (judetul Bistrita-Nasaud). "Trenul are aproximativ 120 de calatori. Pentru remedierea situatiei,…

- Traficul rutier pe DN 1A Brașov – Ploiești se desfașoara ingreunat, miercuri, din cauza ninsorii abundente. Cinci tiruri nu șsi-au mai putut continua drumul intr-o panta abrupta, insa drumul nu a fost blocat. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a informat ca pe DN1A Brasov…

- Circulatia rutiera a fost reluata, miercuri la amiaza, atat pe autostrada A1, cat si pe DN 6 si DN 17, pe care s-au produs trei accidente rutiere, a anuntat Centrul Infotrafic al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, pe sensul catre Capitala al autostrazii A1 Bucuresti - Pitesti circulatia…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca pe sectia de cale ferata 202 Targu Jiu – Craiova, la iesirea din statia Barbatesti catre Craiova (pe raza judetului Gorj), locomotiva trenului Regio 2092 (...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier este blocat pe ambele sensuri ale DN66, la kilometrul 66 Defileul Jiului , judetul Gorj.Motivul este un eveniment rutier in care au fost implicate un autotren si o autoutilitara.Tamponarea nu s a soldat cu…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile, nici probleme majore privind fluenta traficului pe arterele principale.Se…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la in aceasta dimineata, la ora 7.00 ora pe DN68A Faget Deva, in comuna Cosevita, judetul Timis, a avut loc un eveniment rutier, in care au fost implicate un autoturism si un autotren. Cauza producerii a fost depasirea neregulamentara.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unui accident rutier in care au fost implicate doua autotrenuri si un autoturism, circulatia pe DN7 E68 Deva ndash; Arad este oprita pe ambele sensuri la km 523, in zona localitatii aradene Paulis.Evenimentul a avut…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca in judetul Mehedinti, traficul rutier pe DN56A s-a reluat in conditii normale. Traficul fusese intrerupt, respectiv ingreunat la km 67+500 de metri, in zona localitatii Sinova (Dealul Starmina), din ...

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca la aceasta ora nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vremii nefavorabile si nici accidente rutiere care sa impuna restrictii de circulatie pe aceste artere. In ...

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca nu sunt drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita, dar se circula in conditii de iarna pe arterele rutiere din judetele Dolj, Caras – Severin, Mehedinti, Olt, Gorj, Valcea, Arges,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- UPDATE ora 09:45 – Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier a revenit la normal pe DN15C Targu Neamt – Piatra Neamt , unde anterior a fost blocat la km 37+700,in zona localitatii Agapia (judetul Neamt), dupa ce un tir a pierdut controlul directiei…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este restrictionata pe DN 7, din cauza unui accident rutier produs la kilometrul 201, in zona localitatii Brezoi, judetul Valcea, in care au fost implicate 2 autoturisme. In urma impactului au rezultat 3…

- Circulația este oprita pe Transfagarasan și in zona Arefu Foto: Arhiva. Circulatia rutiera pe ambele sensuri pe Transfagarasan în zona localitatii Arefu din judetul Arges din cauza caderilor masive de pietre de pe versant. Potrivit unui comunicat al Centrului Infotrafic al Politiei…

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna, sambata dimineata, pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta, tronsonul Medgidia - Murfatlar - Constanta, si pe autostrada A4 Ovidiu - Agigea, unde ninge si s-a depus un strat subtire de zapada, a anuntat Centrul Infotrafic al Politiei Romane.

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca la aceasta ora nu exista accidente rutiere care sa impuna restrictii de circulatie pe vreun drum national sau autostrada care tranziteaza tara. Din cauza cetii dense care a redus ...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unui accident rutier in care au fost implicate doua autovehicule, circulatia rutiera pe DN2 Roman - Sabaoani este oprita, la intrarea in comuna Traian dinspre Roman. In urma evenimentului, o persoana a fost ranita…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca la aceasta ora nu exista accidente rutiere care sa impuna restrictii de circulatie pe vreun drum national sau autostrada care tranziteaza tara. Avand in vedere ca in prezent exista ...

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca la aceasta ora nu exista accidente rutiere care sa impuna restrictii de circulatie pe vreun drum national sau autostrada care tranziteaza tara. La nivelul tarii exista 6 drumuri nationale ...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Arges, pe DN7 Pitesti Ramnicu Valcea, in localitatea Draganu, judetul Arges, circulatia rutiera a fost blocata total la kilometrul 131 500 de metri, pentru a permite executarea unor manevre de repunere pe roti a…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier a revenit la valori normale pe DN1, in zona Predeal Comarnic judetul Prahova . Se circula fluent, in ambele sensuri de mers. In schimb, traficul este intens in zona Otopeni, pe sensul catre capitala. De asemenea,…

- Circulatia rutiera pe DN1, în zona localitatii Avrig, la kilometrul 283, este blocat pe ambele sensuri, în urma unui accident în care au fost implicate trei autoturisme, anunta Centrul Infotrafic.

- Traficul rutier se face cu dificulate in mai multe județe din Romania, in conditii de ceata densa, marti dimineata, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca la aceasta ora nu exista accidente rutiere care sa impuna restrictii de circulatie pe vreun drum national sau autostrada care tranziteaza tara. La nivelul tarii exista 6 drumuri nationale ...