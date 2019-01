Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anuntat, sambata, ca efectivele sale si autoritatile locale au intervenit pentru deblocarea a aproximativ 30 de autovehicule in care se aflau peste 40 de persoane, degajarea a peste 800 de copaci, 13 stalpi de electricitate si a trei cabluri electrice. "In cursul…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica noi atentionari nowcasting Cod galben de ceata densa, valabile pana la ora 20:00, in municipiul Bucuresti si in 12 judete din regiunea Munteniei. Potrivit meteorologilor, in Capitala, indeosebi in zona preoraseneasca, ceata va determina vizibilitate…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis duminica, 20 ianuarie, noi atentionari nowcasting cod galben de ceata densa, in municipiul Bucuresti si in 12 judete din regiunea Munteniei. Astfel, potrivit meteorologilor, pana la ora 20.00, indeosebi in zona preoraseneasca a Capitalei, ceata va…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica noi atentionari nowcasting Cod galben de ceata densa, valabile pana la ora 20:00, in municipiul Bucuresti si in 12 judete din regiunea Munteniei. Potrivit meteorologilor, in Capitala, indeosebi in zona preoraseneasca, ceata va determina…

- ANM anunta ca 16 judete din sudul, sud-vestul și nord-estul Romaniei sunt sub avertizare cod galben de ceata pana in jurul pranzului. Vizibilitatea este redusa sub 200 de metri. Sunt afectate zone din 16 judete din tara, informeaza Mediafax. Vizate sunt localitați din județele Mehedinti, Valcea, Olt,…

- Circulatia rutiera se desfasoara, luni dimineata, in conditii de ceata care reduce vizibilitatea pe Autostrada A3 Bucuresti - Ploiesti, intre kilometrii 25 si 68, si pe drumurile nationale din judetele Arges, Bacau, Buzau, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Iasi, Ilfov, Neamt, Olt, Prahova, Teleorman…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis luni dimineata avertizari cod galben de ceata pentru 14 judete, circulatia rutiera desfasurandu-se cu dificultate pe autostrada A3 Bucuresti – Ploiesti și pe mai multe drumuri naționale.Citește și: Virgil Ianțu explica de ce l-a REFUZAT pe Klaus…

- Marți, 27 noiembrie, ora 17.00, la sediul Ministerului Afacerilor Interne a avut loc o declarație de presa susținuta de purtatorul de cuvant, comisar-șef de poliție Monica Dajbog, avand ca tema masurile MAI pentru gestionarea efectelor produse de vremea nefavorabila. Redam, mai jos, declarația: “Așa…