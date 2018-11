Stiri pe aceeasi tema

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au efectuat, miercuri, 32 de perchezitii domiciliare, pe raza a 13 judete, pentru destructurarea unui grup infractional organizat specializat in trafic de droguri si de produse susceptibile a avea efecte…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile.

- Politistii au actionat, la data de 15 noiembrie, pentru verificarea legalitatii activitatii de taximetrie in zona a 8 aeroporturi din tara. In doar 2 ore, au fost verificate peste 300 de autoturisme si au fost aplicate 139 sanctiuni contraventionale pentru abateri de la normele privind circulatia pe…

- Politistii din Bihor efectueaza, vineri dimineata, 28 de perchezitii in patru judete si in municipiul Bucuresti, la sediile unor firme si la locuintele unor persoane banuite de constituire de grup infractional organizat, evaziune fiscala, spalare de bani, inselaciune si exercitarea fara drept a unei…

- Politistii, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, efectueaza miercuri dimineata 14 perchezitii domiciliare in Bucuresti si in patru judete, la locuintele unor persoane banuite de trafic de substante si produse toxice, conform Politiei Romane. "La data…

- O ampla acțiune de control in trafic, coordonata de ofițeri de la Direcția Rutiera a Inspectoratului General al Poliției Romane, are loc incepand de ieri pe șoselele din județul Suceava. Polițiștii rutieri de la Suceava acționeaza alaturi de colegi din alte patru județe, Iași, Botoșani, Neamț și ...

- Traficul rutier este ingreunat, duminica seara, pe A2 Constanta-Bucuresti, ca urmare a mai multor evenimente rutiere, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit sursei...

- Circulatia este oprita, miercuri la pranz, pe DN 7 C, pe sensul Curtea de Arges catre Pitesti, in zona localitatii Baiculesti, judetul Arges, din cauza unui accident mortal, precizeaza Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, scrie Agerpres.Potrivit sursei…