Infotrafic: Circulatie feroviara intrerupta pe mai multe linii din cauza vremii

Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia feroviara este intrerupta, duminica dimineata, pe mai multe linii din cauza vremii, peste 350 de calatori aflandu-se in trenurile oprite in statii, informeaza Centrul Infotrafic din...

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta seara pe DN 7 intre localitatile Pecica si Arad, circulatia rutiera fiind intrerupta in zona, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.Potrivit Infotrafic, in urma impactului dintre doua autoturisme, trei persoane au fost…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia feroviara este intrerupta intre Targu-Jiu si Bumbesti-Jiu, judetul Gorj, din cauza unui fir de tensiune rupt, scrie Mediafax.Circulatia feroviara este oprita pe Sectia de cale ferata 202 Targu Jiu - Petrosani,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Române informeaza ca circulatia feroviara este oprita pe Magistrala 800 între statiile Dor Marunt si Dragos Voda, judetul Calarasi.

- Circulatia rutiera pe Autostrada Soarelui (A2) Bucuresti - Constanta si retur se desfasoara ingreunat pe anumite sectoare, din cauza ninsorii viscolite care provoaca reducerea vizibilitatii, pe alocuri sub 50 de metri, atentioneaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR),…

- Circulația feroviata este intrerupta, sambata, pe magistrala 300, intre stațiile Racoș și Rupea, din județul Brașov, dupa ce un utilaj CFR s-a defectat, potrivit Infotrafic.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a transmis, sambata, ca circulatia feroviara pe magistrala…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia feroviara este intrerupta pe sectia de cale ferata 901, la kilometrul 101 200 metri, in urma opririi in linie curenta a unui tren de marfa, cu defectiuni tehnice, intre statiile Bradu si Golesti, judetul Arges.Din…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe DN 65A Pitesti ndash; Rosiorii de Vede, pe raza satului Serboeni, judetul Arges, a avut loc un accident in care au fost implicate un microbuz de transport persoane si un autoturism.Impactul, produs ca urmare a patrunderii…