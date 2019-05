INFOTRAFIC - Circulație deviată pe autostradă, lucrări în curs pe drumuri naționale Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia intrerupta ca urmare a manifestarilor meteorologice sau din cauza vreunui eveniment rutier. Pe DN7, tronsonul kilometric 152+250m - 152+550m, pe raza localitatii Dedulesti, judetul Arges, se executa lucrari de consolidare asupra partii carosabile, asigurarea scurgerii apei si refacerea parapetului. Din aceasta cauza, circulatia vehiculelor rutiere cu masa totala maxima admisa mai mare de 7,5 tone este restrictionata pana la finalizarea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

