Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Suceava, traficul rutier este blocat pe DN2E Falticeni ndash; Gura Humorului, pe raza comunei Cornu Luncii din cauza unui accident in care au fost implicate un microbuz 8 pasageri si o autoutilitara.In urma evenimentului…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Suceava, traficul rutier este blocat pe DN2E Falticeni – Gura Humorului, pe raza comunei Cornu Luncii din cauza unui accident in care au fost implicate un microbuz(8 pasageri) si o autoutilitara. In urma evenimentului…

- Traficul rutier este blocat, vineri dimineata, pe DN2E Falticeni - Gura Humorului, pe raza comunei Cornu Luncii, judetul Suceava, din cauza unui accident in care au fost implicate un microbuz (8 pasageri) si o autoutilitara.“La fața locului intervine modulul SMURD de la Detașamentul Falticeni…

- Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, circulatia este blocata pe Sectia de cale ferata 409, intre statiile Valea Viseului si Petrova, din judetul Maramures, din cauza caderilor de pietre de pe versantul muntelui pe liniile de cale ferata, la kilometrul…

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2, la kilometrul 424, in localitatea Cumparatura, judetul Suceava, soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului intr-o curba si a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune frontala cu un alt autoturism, care circula regulamentar.…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane a anuntat care este situatia traticului in tara, la aceasta ora. Circulatia este restrictionata pe mai multe drumuri nationale, iar portul Mangalia este inchis, din cauza vantului puternic.Din cauza ninsorilor din ultimele zile, autoritatile au impus mai…

- Traficul rutier este oprit, duminica dimineata, pe DN7 (E673) Deva - Arad, in judetul Hunedoara, dupa ce un arbore de pe marginea drumului s-a prabusit peste un vehicul aflat in deplasarerelateaza agerpres.ro.citește și: Veste mare pentru romani! Toți vor putea primi al 13-lea si al 14-lea…

- Circulatia este blocata, joi dimineata, pe DN 7, in judetul Valcea, in urma unui accident rutier in care au fost implicate un autocamion si o platforma cu doua autoturisme, scrie Agerpres.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, accidentul a avut loc la kilometrul…