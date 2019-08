Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca valorile de trafic sunt in scadere pe DN1 Ploiesti- Brasov. La Comarnic coloana este in scadere la km 102, intens de la Sinaia km 121 pana la Bușteni, pe coborare de la limita cu judetul Brasov. ”Precizam ca, din…

- Circulatia va fi intrerupta joi, pe DN 1A, pe raza orasului Valenii de Munte, intre orele 10,00-11,00, cand are loc o parada in cadrul Targului anual de Sfanta Maria, a anuntat, miercuri, Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane. Soferii vor fi dirijati pe o ruta ocolitoare.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 Bucuresti ndash; Ploiesti, la kilometrul 47 100 de metri, in zona localitatii Puchenii Mari, judetul Prahova, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate trei autovehicule. In urma impactului, trei persoane…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 Bucuresti – Ploiesti, la kilometrul 47+100 de metri, in zona localitatii Puchenii Mari, judetul Prahova, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate trei autovehicule. La fata locului au ajuns…

- Circulatia rutiera este blocata, marti dimineata, pe DN 1, in judetul Brasov, in urma unui accident in care au fost implicate o autoutilitara si un autocamion, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, in localitatea Sambata de Jos,…

- Circulatia rutiera este blocata, marti dimineata, in judetul Neamt, pe DN 15 Poiana Largului - Bicaz, la km 245 + 500 m, din cauza aluviunilor si a surparii suprafetei de rulare, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, se recomanda…

- Patru masini au fost implicate intr-o coliziune, duminica dupa amiaza, pe DN1, la iesirea din Azuga, iar traficul in zona accidentului este ingreunat, informeaza Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane. Nu au fost inregistrate victime in urma ciocnirii dintre cele patru…

- Pe DN1 B, in Valea Calugareasca, pe sensul de mers catre Ploiesti, de la km. 22 la km.16, din cauza apei pe carosabil se circula in coloana. Pe sensul catre Buzau, coloana in miscare de la km 17 la km 18+500', precizeaza IPJ Prahova. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei…