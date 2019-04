Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca este aglomeratie pe A1 Bucuresti - Pitesti, in zona kilometrului 36, si pe DN 1 intre Nistoresti si Comarnic, pe sensul de mers catre munte.



Potrivit unui comunicat transmis sambata AGERPRES, se circula in conditii de aglomeratie pe doua artere rutiere, respectiv A1 Bucuresti - Pitesti, in zona kilometrului 36, la lucrarile de la podul de peste raul Arges, unde este instituita si devierea circulatiei pe cele doua cai, formandu-se o coloana de aproximativ 5 kilometri, si pe DN 1 intre Nistoresti si Comarnic, pe sensul de mers catre munte,…