- Circulatia rutiera pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta a fost reluata in conditii normale (carosabil la negru), a informat, luni dimineata, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.

- Circulația este inchisa pe Autostrada A2 si pe patru drumuri nationale Foto: Arhiva / Cristiana Sabau. Mai multe tronsoane de drumuri au fost închise în aceasta dupa-amiaza din cauza ploii înghetate care cade de câteva ore în sudul si sud - estul României si a…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, intre kilometrii 27 si 26, pe banda 1 a sensului de mers catre Bucuresti si la kilometrul 11, pe banda 1 a sensului catre Pitesti, se executa lucrari de reparare a partii carosabile, astazi…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, intre kilometrii 27 si 26, pe banda 1 a sensului de mers catre Bucuresti si la kilometrul 11, pe banda 1 a sensului catre ...

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane arata ca circulatia se desfasoara cu dificultate, miercuri, pe Autostrada A4 Agigea – Ovidiu, in judetul Constanta, din cauza precipitatiilor sub forma de ploaie cu grindina. Politistii le recomanda soferilor sa fie prudenti si…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A1 Deva Sibiu, la kilometrul 325, pe banda de urgenta si banda 1 a sensului de mers catre Sibiu, se executa lucrari de colmatare a fiscurilor din partea carosabila, astazi pana in jurul orelor 15,00. Potrivit…

- Circulatia rutiera va fi restrictionata miercuri pe autostrada A1 Deva – Sibiu pana in jurul orei 18.00, pentru asfaltarea gropilor de pe partea carosabila a benzii 1 si pe banda de urgenta. Pana la ora 16.00 va fi restrictionat traficul si pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, precum si pe A2 Bucuresti…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane a anuntat ca la aceasta ora, din cauza apei acumulate pe partea carosabila, circulatia rutiera este oprita pe DN10 Siriu – Sita Buzaului, in judetele Covasna si Buzau. Traficul este deviat pe ruta DN10 Siriu-Cislau ...

- Circulatia este restrictionata pe autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, pe a doua banda a sensului catre Pitesti, în intervalul orar 08.00-17.00, din cauza lucrarilor pentru înlocuirea parapetului median, anunta Centrul Infotrafic.

- Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, in intervalul orar 10.00-17.00, pe Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, circulatia rutiera este restrictionata pe a doua banda a sensului catre Pitesti, intre kilometrii 50 si 80, din cauza lucrarilor care se executa pentru inlocuirea parapetului median.…

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca astazi, in intervalul orar 10:00-17:00, se vor executa lucrari de reparatii asupra carosabilului pe Autostrada A2 Bucuresti - Constanta, pe prima banda a sensului de mers catre Constanta, intre kilometrii 12-35, precum si a sensului catre capitala,…

- Drumul National 3 Baneasa – Ostrov (judetul Constanta) si 13 drumuri judetene sunt in continuare inchise, joi seara, din cauza vremii nefavorabile, anunta Centrul Infotrafic. Circulatiua pe Autostrada Soarelui si pe A 4 a fost reluata si se desfasoara in contitii de iarna. Centrul Infotrafic anunta…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane a anuntat ca, circulatia rutiera pe autostrada A2 Bucuresti – Constanta s-a reluat, astfel: pe tronsonul Bucuresti – Lehliu-Gara (km 64) se circula liber; pe tronsonul Lehliu-Gara (km 64) – Cernavoda (km 160) se circula ...

- Incepand cu ora 12.00, traficul pe Autostrada Soarelui s-a reluat, astfel, pe tronsonul Bucuresti - Lehliu-Gara (km 64) se circula liber, pe tronsonul Lehliu-Gara (km 64) - Cernavoda (km 160) se circula controlat, cu restrictie de tonaj (3,5 tone); tronsonul Cernavoda - Constanta ramane inchis.…

- Conditiile meteo nefavorabile – ninsoarea sau viscolul – continua sa faca probleme pe mai multe drumuri din tara. Cele mai recente date facute publice din directia Centrului Infotrafic, la ora 10, indica faptul ca nu se circula pe A2 Bucuresti – Constanta si A4 Ovidiu – Agigea. Dar si ca sunt 33 de…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane a anuntat ca in aceasta dimineata la nivelul tarii sunt mai multe drumuri cu circulatia oprita sau restrictionata: A. TRAFICUL RUTIER: Drumuri cu circulatie oprita: Autostrazi: 2 – A2 Bucuresti – Constanta; – A4 Ovidiu ...

- Circulatia pe autostrazile A2 Bucuresti - Constanta, A4 Ovidiu - Agigea, pe 22 de drumuri nationale si pe 54 de drumuri judetene este inchisa din cauza vremii nefavorabile, mai multe trenuri si curse aeriene fiind anulate, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, sunt inchise…

- Autostrada A2 Bucuresti - Constanta a fost inchisa in totalitate incepand cu ora 20.00, din cauza vremii nefavorabile, anunta Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.

- Autostrada A2 Bucuresti - Constanta a fost inchisa in totalitate incepand cu ora 20,00, din cauza vremii nefavorabile, anunta Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. "Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza vremii nefavorabile,…

- Circulatia rutiera pe Autostrada Soarelui, pe Autostrada A4 si pe DN 41 si DN 3 a fost inchisa luni seara din cauza viscolului puternic. Raman inchise si DN 41, DN 65A, DN 65E, DN 51 si DN 5A. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR), tronsonul Cernavoda –…

- Autostrada A2 a fost inchisa luni dupa-amiaza pe sensul catre Bucuresti din cauza unui eveniment rutier in care au fost implicate mai multe utilaje de deszapezire, anunta Politia conform News.ro . “Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera pe sensul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca circulatia rutiera pe sensul catre Capitala al autostrazii A2 Constanta - Bucuresti este oprita la km 193,...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatiarutiera pe sensul catre Capitala al autostrazii A2 Constanta - Bucuresti este oprita la km 193, intre Constanta si Cernavoda. Masura a fost luata de politistii rutieri dupa ce mai multe utilaje de deszapezire au…

- Circulatia feroviara a fost reluata in conditii normale pe Magistrala 300 Bucuresti - Brasov, pe firul 1 Ploiesti Sud - Ploiesti Vest, Ploiesti Vest - Bucuresti, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Reamintim ca miercuri, in Gara de Vest a municipiului Ploiesti,…

- Circulatia rutiera va fi oprita sambata, intre orele 0,00 - 5,00, pe ambele sensuri ale DN 1A Cheia - Brasov, pentru efectuarea operatiunilor de tractare a unui autocamion implicat intr-un accident in cursul noptii de joi spre vineri, in afara localitatii Cheia, din judetul Prahova. Potrivit…

- UPDATE: 12:25 – Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeazaca circulatia feroviara a fost reluata, pe firul 2 al Magistralei 500, Suceava – Bucuresti, in judetul Iasi, unde anterior a fost oprita din cauza unui accident produs in zona localitatii Cozmesti. UPDATE ora…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Române informeaza ca pe tronsonul Cernavoda - Medgidia al autostrazii A2 Bucuresti - Constanta (între kilometrii 160 si 193), circulatia rutiera se desfasoara în conditii de iarna

- Circulatia rutiera se desfasoara, joi, la pranz, in conditii de ninsoare si viscol pe tronsonul Cernavoda - Medgidia al Autostrazii A2 Bucuresti - Constanta, pe drum existand un strat de 1-2 centimetri de zapada, anunta Centrul Infotrafic.

- Circulatia rutiera este miercuri dimineata blocata pe DN2B, intre localitatile buzoiene Galbinasi si Bentu, in urma unui accident rutier in care au fost implicate trei autovehicule, a informat Centrul Infotrafic din Politia Romana. "Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca la aceasta ora nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita sau restrictionata din cauza vreunui accident rutier sau a vremii nefavorabile. Avand in vedere insa ca ...

- Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita sau restrictionata din cauza vreunui accident rutier, traficul fiind fluent, cu valori reduse pe principalele artere. ...

- Circulatia rutiera a fost reluata, miercuri la amiaza, atat pe autostrada A1, cat si pe DN 6 si DN 17, pe care s-au produs trei accidente rutiere, a anuntat Centrul Infotrafic al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, pe sensul catre Capitala al autostrazii A1 Bucuresti - Pitesti circulatia…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe mai multe artere rutiere importante, precum Autostrada A1 Bucuresti ndash; Pitesti, Autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta, Autostrada A3 Bucuresti ndash; Ploiesti, DN1 Valea Prahovei, DN7 Valea Oltului, circulatia se…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora traficul se desfasoara ingreunat, in conditii de ceata densa, pe Autostrada A1 Bucuresti ndash; Pitesti, intre kilometrii 11 si 86, precum si mai multe drumuri nationale din judetele Calarasi DN31 Calarasi Oltenita…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile, nici probleme majore privind fluenta traficului pe arterele ...

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca in judetul Teleorman, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate patru autoturisme traficul se desfasoara pe o singura banda pe DN6 Bucuresti – Alexandria, pe sensul ...

- Pe autostrada A1, Bucuresti – Pitesti, este la aceasta ora ceata densa. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane sfatuieste conducatorii auto care se deplaseaza sa ruleze cu prudenta sporita, sa foloseasca luminile de intalnire si sa mareasca distanta de siguranta fata ...

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca in judetul Mehedinti, traficul rutier pe DN56A s-a reluat in conditii normale. Traficul fusese intrerupt, respectiv ingreunat la km 67+500 de metri, in zona localitatii Sinova (Dealul Starmina), din ...

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca la aceasta ora nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vremii nefavorabile. La nivelul tarii exista sase drumuri nationale cu circulatia inchisa, respectiv: 1. ...

- Ministrul Energiei, Toma Petcu, a declarat, miercuri, ca, in aceasta perioada, nu sunt probleme in privinta alimentarii cu energie, iar aprovizionarea cu electricitate si gaze este "in grafic"."Ieri (marti - n.r.) s-a desfasurat o sedinta in Comandamentul de iarna din dispeceratul energetic…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera se desfasoara ingreunat din cauza conditiilor meteo nefavorabile ninge pe autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta.Potrivit Infotrafic, intre kilometrii 144 si 212 pe suprafata carosabila s a depus un strat…

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna, sambata dimineata, pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta, tronsonul Medgidia - Murfatlar - Constanta, si pe autostrada A4 Ovidiu - Agigea, unde ninge si s-a depus un strat subtire de zapada, a anuntat Centrul Infotrafic al Politiei Romane.

- Pe tronsonul kilometric 193-212, Medgidia - Murfatlar - Constanta, al autostrazii 2 Bucuresti - Constanta si pe autostrada 4 Ovidiu - Agigea, circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna, respectiv ninsoare si strat subtire de zapada framantata, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane.

- Circulatia se desfasoara ingreunat, in coloane, pe Drumul National 1, Valea Prahovei, intre Frasinet si Comarnic, precum si intre Poiana Tapului si Busteni, unde masinile intainteaza, sambata, cu viteza redusa, potrivit Politiei Romane. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Arges, pe DN7 Pitesti Ramnicu Valcea, in localitatea Draganu, judetul Arges, circulatia rutiera a fost blocata total la kilometrul 131 500 de metri, pentru a permite executarea unor manevre de repunere pe roti a…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN7 Sibiu - Ramnicu Valcea, la kilometrul 253, judetul Sibiu, circulatia rutiera se desfasoara pe un singur fir, alternativ, din cauza unui autotren ramas imobilizat pe suprafata carosabila. Se estimeaza ca in aproximativ…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier a revenit la valori normale pe DN1, in zona Predeal Comarnic judetul Prahova . Se circula fluent, in ambele sensuri de mers. In schimb, traficul este intens in zona Otopeni, pe sensul catre capitala. De asemenea,…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul Prahova, circulatia rutiera pe soseaua de centura a orasului Sinaia DN1 a revenit la normal. Din cauza unei coliziuni dintre doua autoturisme, traficul fusese oprit pe ambele sensuri la km 123 350 de metri. Evenimentul…