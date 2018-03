Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca, din cauza desprinderii de la mal a pasarelei de imbarcare a autovehiculelor pe bacul din localitatea tulceana I.C. Bratianu, circulatia cu acesta pe Fluviul Dunarea, intre judetele Tulcea si Galati, a fost oprita.Remedierea se va realiza in cursul…

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este oprita pe ambele sensuri ale DN73 Rasnov - Rucar, in zona localitatii Bran, judetul Brasov, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate doua autovehicule. Evenimentul s-a produs pe fondul patrunderii pe contrasens,…

- UPDATE ora 12:30 – Circulatia rutiera a revenit la normal pe DN25 Galati – Tecuci, la intersectia cu DN2B Galati – Braila, in localitatea Sendreni, judetul Galati. Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este oprita pe DN25 Galati – Tecuci, in localitatea Sendreni, judetul…

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este oprita pe DN25 Galati – Tecuci, in localitatea Sendreni, judetul Galati, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate doua autovehicule. Evenimentul s-a produs pe fondul neasigurarii la patrunderea pe drumul prioritar…

- Presedintele Klaus Iohannis a cerut miercuri Parlamentului reexaminarea Legii pentru modificarea si completarea Legii 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului. ''In opinia noastra, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Române informeaza ca în judetul Cluj, pe DN1E60, în localitatea Floresti, este restrictionata circulatia pe sensul de mers Oradea - Cluj-Napoca din cauza unui accident rutier, în care au fost implicate doua autovehicule.…

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca pe sectia de cale ferata 903, Videle - Giurgiu, intre statiile Tarnavele si Vlasca, judetul Teleorman, circulatia feroviara se desfasoara cu restrictie de 20 km/h, iar intre kilometrii feroviari 44+500 - 45+000, cu restrictie de 5 km/h, din cauza inundarii…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, a afirmat miercuri, la prezentarea bilantului Ministerului Public pe anul 2017, ca se roaga ca dosarul "Hexi Pharma" sa nu ajunga destul de curand la aceasta instanta, pentru ca nu are unde sa-l depoziteze. (continua) AGERPRES/(AS…

- Circulatia tramvaielor liniei 41 era blocata vineri la pranz pe ambele sensuri, din cauza unui accident pe bulevardul Ghencea, anunta compania pe Twitter. "Pe Bd. Ghencea, sensul catre Ghencea, un tramvai din linia 41, implicat intr-o tamponare cu un autoturism. Blocare la linia 41, in…

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca in judetul Constanta, autoritatile au redeschis DN3, pe tronsonul Baneasa ndash; Ostrov. Circulatia rutiera pe acest segment fusese intrerupta din cauza vremii nefavorabile.Astfel, la aceasta ora 19.30 nu mai este anuntat niciun drum national cu circulatia…

- Incepand cu ora 12.00, traficul pe Autostrada Soarelui s-a reluat, astfel, pe tronsonul Bucuresti - Lehliu-Gara (km 64) se circula liber, pe tronsonul Lehliu-Gara (km 64) - Cernavoda (km 160) se circula controlat, cu restrictie de tonaj (3,5 tone); tronsonul Cernavoda - Constanta ramane inchis.…

- Circulatia rutiera pe DN 5 intre Adunatii Copaceni si Giurgiu a fost redeschisa, incepand cu ora 11:50, pentru toate categoriile de autovehicule, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere. CNAIR mentioneaza ca circulatia se va desfasura in coloana, dirijata…

- Un accident rutier a avut noaptea trecuta, in jurul orei 23.30, pe DN1, la limita dintre județele Alba și Cluj. Potrivit ISU Alba este vorba despre o coliziune intre un camion și o cisterna. Pompierii au intervenit cu 3 autospeciale și 1 SMURD pentru asigurarea masurilor PSI. Traficul in zona a fost…

- Directia Nationala Anticoruptie isi va prezenta miercuri, de la ora 11,00, la Sala de Marmura a Cercului Militar National din Bucuresti, raportul de activitate pe anul 2017. Potrivit unui comunicat de presa al DNA, accesul jurnalistilor in sala de conferinta va fi permis incepand cu ora…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca judetul Cluj, pe DN1 Huedin – Oradea, la kilometrul 544+100 de metri, traficul este blocat din cauza unui accident in care au fost implicate doua autoturisme si un autotren. Comunicatul ISU Cluj Am intervenit in cursul dupa…

- UPDATE: 12:25 – Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeazaca circulatia feroviara a fost reluata, pe firul 2 al Magistralei 500, Suceava – Bucuresti, in judetul Iasi, unde anterior a fost oprita din cauza unui accident produs in zona localitatii Cozmesti. UPDATE ora…

- UPDATE ora 09:40 – Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetulVrancea, circulatia pe DN2 (E85) a revenit la normal. Din cauza unui accident rutier grav in care au fost implicate doua autotrenuri si un autoturism, traficul fusese oprit pe ambele sensuri la…

- Valorile de trafic sunt ridicate pe DN1, intre Predeal si Busteni, pe sensul catre Capitala, unde s-a format o coloana de autoturisme care se deplaseaza cu o viteza de aproximativ 10 km/h, anunta duminica Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, la aceasta…

- Circulatia rutiera a fost reluata, miercuri la amiaza, atat pe autostrada A1, cat si pe DN 6 si DN 17, pe care s-au produs trei accidente rutiere, a anuntat Centrul Infotrafic al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, pe sensul catre Capitala al autostrazii A1 Bucuresti - Pitesti circulatia…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza precipitatiilor abundente, pe raza judetului Ilfov sunt anuntate mai multe zone in care circulatia rutiera se desfasoara ingreunat. Acumulari de apa sunt semnalate pe DN1 , la km14+800 de metri, in orasul Otopeni,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier este blocat pe ambele sensuri ale DN66, la kilometrul 66 Defileul Jiului , judetul Gorj.Motivul este un eveniment rutier in care au fost implicate un autotren si o autoutilitara.Tamponarea nu s a soldat cu…

- Circulatia troleibuzelor in centrul Capitalei a fost reluata. Continuarea pe ZFCorporate ZF Corporate este serviciul de business intelligence al Ziarului Financiar. Pentru a putea avea acces la informatii trebuie sa va abonati la ZF Corporate sau la unul…

- UPDATE: Circulatia troleibuzelor a fost reluata, marti dimineata, dupa aproximativ 45 de minute, timp in care zeci de mijloace de transport au ramas blocate din cauza unei pene de curent care a afectat reteaua de alimentare cu energie electrica a RATB.* Circulatia troleibuzelor care…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeazE cE la aceastE orE nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrEzi cu circulatia opritE din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile, nici probleme maj

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca în România exista "o problema majora" cu Legile Justitiei si cu Codurile penale, iar solutia este în tara si nu afara. "Avem o problema majora cu Legile Justitiei si cu codurile în România si aceasta trebuie…

- Pe sensul de mers catre Capitala, un tir a derapat in banda de urgenta si a lovit glisierele marginale, potrivit Infotrafic. Autoturismul din spatele TIR-ului a franat brusc pentru a evita impactul, iar in acelasi mod s-a format un carambol de 3 autoturisme, care au intrat in coliziune din…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile. Traficul rutier a revenit la normal pe DN15C Targu Neamt ndash; Piatra Neamt,…

- Mai multe drumuri nationale si judetene au fost inchise sau restrictionate in urma codurilor portocalii si galbene de vreme severa emise de Administratia Nationala de Meteorologie. Potrivit centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, pana la aceasta ora, doua drumuri…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este restrictionata pe DN 7, din cauza unui accident rutier produs la kilometrul 201, in zona localitatii Brezoi, judetul Valcea, in care au fost implicate 2 autoturisme. In urma impactului au rezultat 3…

- 13.00 Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Brasov, circulatia rutiera pe DN73 Brasov – Campulung s-a reluat in conditii normale. 10.30 Circulatia rutiera pe DN73 Brasov – Campulung s-a reluat (pentru vehiculele cu masa totala maxima autorizata mai…

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna, sambata dimineata, pe autostrada A2 Bucuresti – Constanta, tronsonul Medgidia – Murfatlar – Constanta, si pe autostrada A4 Ovidiu – Agigea, unde ninge si s-a depus un strat subtire de zapada, anunta centrul Infotrafic al Politiei Romane. Conform…

- Inspectia Judiciara a exercitat actiune disciplinara fata de Laura Codruta Kovesi, procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, si Marius Constantin Iacob, procuror-sef adjunct al DNA, pentru savarsirea unor abateri. Actiunea a fost inaintata Sectiei pentru procurori in materie disciplinara…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeazaca pe DN1, la kilometrul 110, in localitatea Predeal, judetul Brasov, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate 2 autoturisme. Cauza producerii a fost depasirea neregulamentara, incident in urma caruia au rezultat…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unui accident rutier. Se pare ca un autoturism a accidentat grav un pieton care traversa pe trecerea de pietoni.Circulatia pe DN1 Bucuresti Ploiesti se desfasoara ingreunat pe un fir, alternativ la km 17, pe raza…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul pe mai multe artere rutiere din judetele Brasov, Buzau si Constanta se desfasoara ingreunat, in conditii de ceata densa.Pentru a preintampina producerea unor evenimente rutiere nedorite, sfatuim conducatorii auto…

- COD GALBEN. Se afla sub atentionare judetele Vrancea, Galati, Iasi, Neamt, Vaslui si Bacau. Atentionarile sunt valabile pana la ora 11.00. Si judetul Constanta este sub cod galben de ceata, dar numai pana la ora 8.00. Ceata determina scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la ora transmiterii acestei știri nu exista accidente rutiere care sa impuna restrictii de circulatie pe vreun drum national sau autostrada care tranziteaza tara si nici probleme majore de fluenta a traficului pe arterele…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN6, la kilometrul 74, intre localitatile Vitanesti si Vaceni, judetul Teleorman, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate trei autovehicule, soldat cu ranirea a trei persoane. Toate cele trei persoane…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu exista accidente rutiere care sa impuna restrictii de circulatie pe vreun drum national sau autostrada din tara.

