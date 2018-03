Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este oprita pe ambele sensuri ale DN73 Rasnov - Rucar, in zona localitatii Bran, judetul Brasov, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate doua autovehicule. Evenimentul s-a produs pe fondul patrunderii pe contrasens,…

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A1 Deva-Sibiu, este restrictionata circulatia rutiera pe banda de urgenta si pe prima banda ale sensului de mers Deva catre Sebes, la kilometrul 340+900 de metri, in zona localitatii Orastie, judetul Hunedoara, din cauza unui camion incarcat…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia feroviara este oprita pe sectia de cale ferata 501, intre statiile Comanesti si Siculeni, din cauza ca doua vagoane ale unui tren de marfa, incarcate cu deseuri metalice, au deraiat in statia Ghimes, judetul Bacau.…

- UPDATE ora 12:30 – Circulatia rutiera a revenit la normal pe DN25 Galati – Tecuci, la intersectia cu DN2B Galati – Braila, in localitatea Sendreni, judetul Galati. Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este oprita pe DN25 Galati – Tecuci, in localitatea Sendreni, judetul…

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este oprita pe DN25 Galati – Tecuci, in localitatea Sendreni, judetul Galati, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate doua autovehicule. Evenimentul s-a produs pe fondul neasigurarii la patrunderea pe drumul prioritar…

- O persoana a decedat si alte 4 au fost ranite grav in urma unui accident rutier care s-a produs, cu putin timp in urma, pe Drumul National 2F, la iesirea din municipiul Vaslui catre Bacau. Circulatia rutiera este oprita pe ambele sensuri pe DN 2F. Potrivit primelor informatii, doua autovehicule s-au…

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este oprita pe ambele sensuri ale DN2F, la iesirea din municipiul Vaslui catre Bacau, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate doua autovehicule. Din datele detinute pana in prezent, rezulta ca impactul a avut loc…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Române informeaza ca în judetul Cluj, pe DN1E60, în localitatea Floresti, este restrictionata circulatia pe sensul de mers Oradea - Cluj-Napoca din cauza unui accident rutier, în care au fost implicate doua autovehicule.…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane a anuntat ca, vineri dimineața, nu mai exista drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vremii nefavorabile. De asemenea, nu sunt semnalate nici accidente rutiere care sa impuna restrictii de circulatie pe aceste ...

- Circulatia pe doua autostrazi si 21 de drumuri nationale este oprita, miercuri seara, din cauza vremii, potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane. Cele mai afectate judete sunt Constanta si Calarasi. Mai multe trenuri si curse aeriene au fost anulate.

- Circulatia este oprita miercuri dimineata pe A2 si pe A4, pe 14 drumuri nationale si pe 47 de drumuri judetene, 107 trenuri sunt anulate, iar porturile maritime sunt inchise, anunta centrul Infotrafic.

- Autostrada A2 a fost inchisa luni dupa-amiaza pe sensul catre Bucuresti din cauza unui eveniment rutier in care au fost implicate mai multe utilaje de deszapezire, anunta Politia conform News.ro . “Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera pe sensul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca circulatia rutiera pe sensul catre Capitala al autostrazii A2 Constanta - Bucuresti este oprita la km 193,...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza viscolului si pentru a permite utilajelor de deszapezire sa actioneze pentru curatarea carosabilului, au fost inchise in judetul Teleorman DN51A […]

- Circulatia rutiera a fost oprita sambata, intre orele 0,00 - 5,00, pe ambele sensuri ale DN 1A Cheia - Brasov, pentru efectuarea operatiunilor de tractare a unui autocamion implicat intr-un accident in cursul noptii de joi spre vineri, in afara localitatii Cheia, din judetul Prahova.Potrivit…

- UPDATE: 12:25 – Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeazaca circulatia feroviara a fost reluata, pe firul 2 al Magistralei 500, Suceava – Bucuresti, in judetul Iasi, unde anterior a fost oprita din cauza unui accident produs in zona localitatii Cozmesti. UPDATE ora…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN2 (E85), la iesirea din localitatea Dumbraveni catre Ramnicu Sarat, in judetul Vrancea, a avut loc in jurul orei 07.15 un accident rutier in care au fost implicate doua tiruri si un autoturism. Traficul este oprit total.…

- A nins si a viscolit in sud-vestul Romaniei, iar drumarii au incercat sa tina soselele deschise traficului. Cele mai mari probleme au fost in zonele de munte ale judetelor Mehedinti si Gorj. In Caras- Severin, circulatia pe Dunare a fost oprita, din cauza vantului puternic. Meteorologii spun ca dupa…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora (08:00), in judetul Prahova, circulatia feroviara este oprita in Gara de Vest a municipiului Ploiesti, deoarece un pod metalic a cazut pe liniile de tensiune ale caii ferate, din cauza uzurii, prabusindu-se…

- Doua persoane au fost ranite, marti dimineata, pe DN 15 (E60), la iesire din orasul Ludus catre Turda, in urma tamponarii a doua autoturisme, pe fondul unei depasiri neregulamentare, a anuntat Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane. Read More...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeazE cE la aceastE orE nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrEzi cu circulatia opritE din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile, nici probleme maj

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile, nici probleme majore privind fluenta traficului pe arterele principale. In…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Maramures, circulatia feroviara pe Magistrala 400 s-a reluat in conditii normale. Din cauza imobilizarii pe sine a unui tren de marfa, cu defectiuni tehnice la locomotiva, traficul fusese intrerupt intre localitatile…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu mai exista drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vremii nefavorabile si nici accidente rutiere care sa impuna restrictii de circulatie pe aceste artere.

- UPDATE ora 09:45 – Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier a revenit la normal pe DN15C Targu Neamt – Piatra Neamt , unde anterior a fost blocat la km 37+700,in zona localitatii Agapia (judetul Neamt), dupa ce un tir a pierdut controlul directiei…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca DN15C Targu Neamt – Piatra Neamt este blocat in zona localitatii Agapia, din judetul Neamt, dupa ce un tir a pierdut controlul directiei si a intrat in sant. Evenimentul nu s-a soldat cu victime.

- Mai multe drumuri nationale si judetene au fost inchise sau restrictionate in urma codurilor portocalii si galbene de vreme severa emise de Administratia Nationala de Meteorologie. Potrivit centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, pana la aceasta ora, doua drumuri…

- Premierul interimar Mihai Fifor a decis demiterea din functie a sefului Politiei Romane, chestorul Bogdan Despescu, si numirea ca interimar pe o perioada de sase luni de zile la sefia institutiei a chestorului Catalin Ionita, directorul DGA din cadrul MAI. AGERPRES/ (AS - autor: Daniel…

- Cum se circula in Romania la aceasta ora? Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile, nici probleme semnificative privind fluenta traficului…

- Circulația este oprita pe Transfagarasan și in zona Arefu Foto: Arhiva. Circulatia rutiera pe ambele sensuri pe Transfagarasan în zona localitatii Arefu din judetul Arges din cauza caderilor masive de pietre de pe versant. Potrivit unui comunicat al Centrului Infotrafic al Politiei…

- 13.00 Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Brasov, circulatia rutiera pe DN73 Brasov – Campulung s-a reluat in conditii normale. 10.30 Circulatia rutiera pe DN73 Brasov – Campulung s-a reluat (pentru vehiculele cu masa totala maxima autorizata mai…

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna, sambata dimineata, pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta, tronsonul Medgidia - Murfatlar - Constanta, si pe autostrada A4 Ovidiu - Agigea, unde ninge si s-a depus un strat subtire de zapada, anunta centrul Infotrafic al Politiei Romane.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unui accident rutier in care au fost implicate un autotren si un autoturism, circulatia pe DE584 Braila -Slobozia se desfasoara ingreunat, pe un fir alternativ, la iesirea din localitatea Insuratei catre Baraganu…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unui accident rutier in care au fost implicate doua autovehicule, circulatia rutiera pe DN2 Roman - Sabaoani este oprita, la intrarea in comuna Traian dinspre Roman. In urma evenimentului, o persoana a fost ranita…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeazaca pe DN1, la kilometrul 110, in localitatea Predeal, judetul Brasov, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate 2 autoturisme. Cauza producerii a fost depasirea neregulamentara, incident in urma caruia au rezultat…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Arges, pe DN7 Pitesti Ramnicu Valcea, in localitatea Draganu, judetul Arges, circulatia rutiera a fost blocata total la kilometrul 131 500 de metri, pentru a permite executarea unor manevre de repunere pe roti a…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN7 Sibiu - Ramnicu Valcea, la kilometrul 253, judetul Sibiu, circulatia rutiera se desfasoara pe un singur fir, alternativ, din cauza unui autotren ramas imobilizat pe suprafata carosabila. Se estimeaza ca in aproximativ…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul pe mai multe artere rutiere din judetele Brasov, Buzau si Constanta se desfasoara ingreunat, in conditii de ceata densa.Pentru a preintampina producerea unor evenimente rutiere nedorite, sfatuim conducatorii auto…

- COD GALBEN. Se afla sub atentionare judetele Vrancea, Galati, Iasi, Neamt, Vaslui si Bacau. Atentionarile sunt valabile pana la ora 11.00. Si judetul Constanta este sub cod galben de ceata, dar numai pana la ora 8.00. Ceata determina scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza, marti, ca pe DN1, intre Nistoresti si Comarnic, precum si intre Poiana Tapului si Busteni, pe sensul de mers catre munte, valorile de trafic sunt ridicate, formandu se coloane de autoturisme care circula cu o viteza de aproximativ…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu exista accidente rutiere care sa impuna restrictii de circulatie pe vreun drum national sau autostrada care tranziteaza tara. ...

- Circulatia rutiera a fost oprita luni timp de o ora pe DN2E85, in judetul Vrancea, dupa ciocnirea unui autotren cu un autoturism, o persoana fiind grav ranita.Accidentul a avut loc intre Adjud si Focsani, iar circulatia a fost oprita pe ambele sensuri. Citește și: Pe banii noștri! Fostul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier. Potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, in zilele de 24, 25 si 26 decembrie…

- Potrivit Romania TV, un accident grav s-a produs, sambata, pe DN 1 in stațiunea Sinaia. Potrivit primelor informații, doua mașini s-au ciocnit violent. Opt persoane au fost transportate la spital, printre ele fiind și o femeie insarcinata. Traficul a fost deviat Circulația rutieriera…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unui accident rutier in care au fost implicate patru autovehicule, circulatia pe DN11 E574 Brasov ndash; Targu Secuiesc este oprita pe ambele sensuri la km 6, intre Brasov si Harman.Cinci persoane, dintre care doi…