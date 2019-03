INFOTRAFIC, 7 martie - Restricții de circulație Circulatia rutiera pe DN67C Novaci - Ranca, judetul Gorj, ramane restrictionata pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, pana la data de 31.03.2019. Se mentin in continuare cele 4 drumuri nationale inchise, respectiv: 1. DN2L, in Soveja, judetul Vrancea, la kilometrul 59+900, ca urmare a precipitatiilor abundente din cursul verii, care au dus la prabusirea dalei de beton a podului, pe toata latimea caii de rulare; 2. DN7C (Transfagarasan), de la kilometrul 104 (Piscu Negru, judetul Arges) pana la kilometrul 130+800 de metri (Balea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

