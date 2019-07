Infosys deschide un Centru de Securitate Cibernetica in Bucuresti

Stiri pe aceeasi tema

- ​Clubul Sportiv Universitar „Știința” din Constanța va purta, începând de luni, 15 iulie, numele Simonei Halep, pentru recunoașterea performanței jucatoarei de tenis, informeaza Ministerul Educației printr-un comunicat remis HotNews."În vederea recunoașterii oficiale…

- Lavinia incepe vara cu forțe proaspete și lanseaza, la trei luni de cand a nascut, o noua piesa cu versuri in limba spaniola – „Mamajuana”, alaturi de Santha. Urmareste aici videoclipul: Pe ritmurile latino, Lavinia a filmat intr-o locație din București cu specific sud-american. Artista și-a adaptat…

- In perioada 12 – 14 iunie 2019, Palatul Parlamentului gazduieste cea de-a noua editie a conferintei europene EuroNanoForum 2019 – Nanotehnologia si progresul materialelor avansate in perspectiva programului Orizont2020 si dincolo de el – aceasta fiind cel mai important forum european in domeniu. Organizat…

- Stocul modern de spații destinate centrelor comerciale a atins 2,1 milioane mp, dintre care 38% se afla in București, iar 62% este localizat in orașele regionale. In 2019, este așteptata livrarea a circa 190.000 mp de centre comerciale, iar 18% din proiectele aflate in construcție sunt extensii, aceasta…

- Prognoza meteo 18 mai. Pare ca norii nu vor sa plece nici in ruptul capului din Romania! Pentru majoritatea regiunilor tarii, meteorologii au anuntat averse de ploaie, furtuni si totusi, temperaturi de pana la 25 de grade Celsius.

- In fiecare an, in Romania este marcata, la 10 mai, Ziua Regalitatii, legiferata de Camera Deputatilor, in aprilie 2015, drept sarbatoare nationala. Ziua Regalitatii are o tripla semnificatie legata de istoria Romaniei si, in particular, de regele Carol I: la 10 mai 1866, Carol de Hohenzollern Sigmaringen…

- Iarna s-a intors in Romania! In multe zone din țara a nins toata noaptea, iar vremea capricioasa ne da multe batai de cap. Temperaturile sunt foarte mici pentru perioada in care ne aflam.

- In a doua zi a saptamanii vremea rea continua sa ne dea batai de cap. Marți, 7 mai, vremea va fi inchisa și meteorologii ne sfatuiesc sa nu uitam umbrele acasa pentru ca se anunța averse serioase, in majoritatea zonelor din Romania.