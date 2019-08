Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca la acest moment inspectorii Centrelor Județene APIA verifica pe teren, pentru Campania 2019, respectarea de catre fermieri a normelor de ecocondiționalitate, in conformitate cu prevederile legislației comunitare și naționale in…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza ca pentru Campania 2018 a autorizat la plata suma totala de 2,607 miliarde euro, din care suma de 1,062 miliarde euro reprezinta avansul platit in perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2018, diferența fiind plata regulara. Astfel, din…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a eliberat pana in prezent 230 de adeverinte pentru beneficiarii schemelor de plata implementate in cadrul Campaniei 2019, in baza conventiilor incheiate de APIA cu institutiile financiar-bancare si nebancare, a anuntat, joi, institutia, potrivit…

- Vesti bune pentru fermierii care au utilizat motorina in agricultura. Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) Maramures a demarat plata aferenta ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura, pentru cantitatile de motorina utilizate in perioada 01.01…

- Incepand cu data de 4 iunie 2019, APIA a demarat autorizarea la plata a schemelor de sprijin cuplat in sectorul vegetal aferente cererilor de plata depuse in Campania 2018. Anterior, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a stabilit cuantumurile schemelor de sprijin cuplat in sectorul…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) Centrul județean Calarași informeaza cu privire la faptul ca au fost stabilite cuantumurile schemelor de sprijin cuplat in sectorul vegetal aferente cererilor de plata depuse in Campania 2018, in conformitate cu Hotararea nr. 360 publicata in…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) demareaza marti autorizarea la plata a schemelor de sprijin cuplat in sectorul vegetal aferente cererilor de plata depuse in Campania 2018, cea mai mare suma, respectiv 7.600 euro/hectar, fiind alocata pentru legumele cultivate in sere si solarii,…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura informeaza ca, in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii numarul 69/25.01.2019, a incheiat Campania de primire a cererilor unice de plata in agricultura, miercuri 15 mai 2019. In judetul nostru, au solicitat sprijin prin cererea…